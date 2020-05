El presidente Martín Vizcarra planteó que los sectores público y privado adopten horarios laborales diferenciados para reducir la probabilidad de contagio de COVID-19 en el transporte público.

El objetivo es evitar aglomeraciones y mitigar la ‘hora punta’, pues se ha identificado al transporte masivo como uno de los principales focos de propagación del coronavirus.

“ En el sector público, como en el sector privado, tenemos que hacer horarios diferenciados de ingreso, para los que tengan que ir y no puedan hacer trabajo remoto ”, señaló el presidente en conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

El mandatario indicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordinará con las diferentes ciudades del Perú para evitar altas concentraciones de personas cuando se incremente la fuerza laboral.

“No todos pueden entrar a las ocho de la mañana al trabajo. Si ponemos que esa es la hora de ingreso, vamos a tener aglomeraciones en los paraderos, que es donde hemos visto que hay personas con COVID-19 para contagiar”, anotó.

La solución que plantea Vizcarra es un ingreso escalonado al centro de labores, también con un horario de salida progresivo.

“Unos ingresan a las 7 a.m., otros a las 9 a.m., otros ingresan a las 11 a.m., y la salida es secuencial; entonces, no hay aglomeraciones temprano en los paraderos”, puntualizó.