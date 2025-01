Vale recordar que los dos primeros lotes mencionados están actualmente en pleno proceso de licitación convocado por Perupetro S.A. a fines del 2024, y cuya buena pro esa agencia estatal ha programado para el 24 de febrero del 2025.

Inclusive el pasado lunes 20 venció el plazo de presentación de carta de interés de posibles postores y el presidente de Perupetro, José Mantilla, había revelado que habían recibido cartas de interés de Petroperú, interesado en participar en el concurso.

LEA TAMBIÉN: Propuesta para mejorar el Oleoducto Nor Peruano saldrá en abril

Antecedentes

No obstante, como informamos, se supo extraoficialmente que el socio con que se presentó Petroperú para esa subasta, la empresa Unna Energia (ex Graña y Montero Petrolera –GMP), al parecer no habría obtenido la habilitación para participar de parte de Perupetro, lo cual complicaría la participación la petrolera del Estado.

Vale recordar que el Decreto Legislativo 1292, que dispone la reorganización de esta última empresa, establece que la misma sólo puede realizar actividades de hidrocarburos como socio, y no con el 100% de participación.

Propuesta legal

Posteriormente, el último viernes 24, el Congreso recibió un proyecto de ley de la bancada de Perú Libre, a iniciativa de su congresista Flavio Cruz Mamani, que –sin mayor concurso- asigna los lotes I y VI, además del Z-69 (que Perupetro aún espera sacar a concurso antes de marzo) a Petroperú, antes que culmine su plazo contractual temporal.

La iniciativa lleva por título Ley que Asegura el Fortalecimiento del Sector Hidrocarburos, mediante la administración permanente de los mencionados yacimientos, ubicados en la cuenca Talara, en el noroeste del Perú.

Para el efecto, propone que se autorice a Perupetro S.A. a que, mediante negociación directa, suscriba contrato permanente para exploración y explotación de hidrocarburos de esas áreas con Petroperú, a partir de los vencimientos de los contratos temporales hoy vigentes.

¿Levantar candados a Petroperú?

Además, el proyecto de ley exceptúa a Petroperú de la aplicación del artículo 6 de la ley 30130, Ley que Declara de Necesidad Pública e Interés Nacional la ejecución de la Modernización de la refinería de Talara, para la suscripción de estos contratos de explotación permanente.

¿Qué dispone el citado artículo que se pretende derogar? El artículo 6 de la Ley 30130 establece que Petroperú puede realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros; no afecten las garantías del proyecto de la refinería Talara, y no demanden recursos del Tesoro Público.

En esa misma línea, el proyecto dispone que, una vez firmado contrato entre Perupetro y Petroperú, esta última estará facultada para convocar a socios estratégicos y realizar las gestiones destinadas a fortalecer al sector hidrocarburos del país.