La empresa Colgate - Palmolive Perú SA retiró 3 millones 156,792 unidades de la crema Colgate Total Clean Mint por representar un peligro para su salud, reportó el Indecopi.
Del lote, más de 2.6 millones de unidades ya han sido adquiridas por los consumidores peruanos.
El proveedor señaló que este producto Colgate podría generar la irritación o hinchazón bucal, lesiones como aftas, llagas o ampollas y dolor en la boca.
LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta sobre crema facial y retira lote del mercado
Además, Colgate - Palmolive dejó de importar este producto desde el 31 de julio del corriente a raíz de las advertencias sanitarias tanto en nuestro país como en Argentina y Brasil.
Se dispuso también el cese de su comercialización y retiro de góndolas. Los usuarios podrán solicitar el cambio del producto por uno alternativo o de cualquiera del portafolio de Colgate.
LEA TAMBIÉN: Indecopi sanciona a Latam por no dar trato preferente a pasajera con paraplejia ¿con cuánto y qué pasó?
Para ello, podrán contactar a la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú para consultas y solicitudes ,así como a su central telefónica. Más información, aquí.