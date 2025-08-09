Consumidores reportaron sentir ardor y dolores en la cavidad oral tras exposición al Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Foto: difusión / referencial
Consumidores reportaron sentir ardor y dolores en la cavidad oral tras exposición al Colgate Total Prevención Activa Clean Mint. Foto: difusión / referencial
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La empresa SA retiró 3 millones 156,792 unidades de la crema Colgate Total Clean Mint por representar un peligro para su salud, reportó el Indecopi.

Del lote, más de 2.6 millones de unidades ya han sido adquiridas por los consumidores peruanos.

El proveedor señaló que este producto Colgate podría generar la irritación o hinchazón bucal, lesiones como aftas, llagas o ampollas y dolor en la boca.

LEA TAMBIÉN: Indecopi alerta sobre crema facial y retira lote del mercado

Además, Colgate - Palmolive dejó de importar este producto desde el 31 de julio del corriente a raíz de las

Se dispuso también el cese de su comercialización y retiro de góndolas. Los usuarios podrán solicitar el cambio del producto por uno alternativo o de cualquiera del portafolio de Colgate.

LEA TAMBIÉN: Indecopi sanciona a Latam por no dar trato preferente a pasajera con paraplejia ¿con cuánto y qué pasó?

Para ello, podrán contactar a la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú para consultas y solicitudes ,así como a su central telefónica. Más información, .

TE PUEDE INTERESAR

Colgate y Oral-B en la mira: ¿qué productos de pasta dental son riesgosos para la salud?
Colgate: prohíben venta de pasta dental en tres países de Sudamérica
Colgate advierte que alza de precios ahuyentará a consumidores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.