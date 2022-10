Si bien Perú Libre no logró ganar ningún cargo en las votaciones regionales, sus candidatos prevalecieron en las contiendas municipales en el corredor minero del sur, donde las protestas han interrumpido el transporte de operaciones de cobre propiedad de MMG Ltd., Hudbay Minerals Inc. y Glencore Plc.

Las comunidades de Challhuahuacho, que llevaron a cabo un largo bloqueo contra la mina Las Bambas de MMG y tomaron el área donde la empresa busca desarrollar un segundo tajo, eligieron a Luis Cruz Puma de Perú Libre como alcalde. El partido también ganó la elección para alcalde en Cotabambas, donde se encuentra Las Bambas, así como en Livitaca, escenario de protestas contra una mina de Hudbay el año pasado.

Esas victorias pueden alentar a las comunidades en sus esfuerzos por asegurar un mayor beneficio económico de la minería y la protección de la tierra y el agua, lo que podría significar más interrupciones para las minas y el suministro mundial de cobre. Perú es rico en minerales y capital humano, pero sus débiles instituciones y una pobre infraestructura en áreas rurales aisladas brindan el telón de fondo para tensas relaciones comunitarias.

Perú Libre le pidió a Castillo que dejara el partido en junio con el argumento de que sus políticas estaban fuera de sintonía con las promesas de campaña más radicales, como la nacionalización.

Si bien no son miembros de Perú Libre, los líderes de las protestas del 2015 contra el proyecto Tía María de Southern Copper Corp. ocupan el primer y segundo lugar en la carrera por la alcaldía de la provincia de Islay.

Con el 98% de los votos escrutados, Richard Ale Cruz tiene el 29.8% de los votos y Julio Cornejo el 28.2%, según el sitio web de la agencia electoral ONPE.

Las autoridades de Islay también están tratando de anular la autorización de los derechos de agua de la nueva mina de cobre Quellaveco de Anglo American Plc con el argumento de que los permisos no contaron con la debida consulta.