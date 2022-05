Las compañías de grado especulativo que no han alcanzo las proyecciones en esta temporada de resultados están siendo golpeadas en los mercados de deuda, y los vendedores enfrentan dificultades para encontrar compradores a medida que aumenta el riesgo crediticio.

“Hay poco o ningún apoyo de la comunidad inversora para las empresas que reportan resultados decepcionantes”, dijo el miércoles Michael Chang, administrador sénior de carteras de alto rendimiento de Vanguard, en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas. “Los riesgos están sesgados a la baja y el costo de resultados decepcionantes es alto”.

MicroStrategy Inc. lideró el jueves por la mañana las pérdidas entre los bonos de alto rendimiento de EE.UU., arrastrada por su exposición al bitcóin en medio del colapso de las criptomonedas. Se observaron caídas relacionadas con los resultados en la deuda de Carvana Co. y Coinbase Global Inc., que siguieron a una baja de 40 puntos en los bonos de Diebold Nixdorf Inc.

Tales movimientos de precios “extremos” están impulsados por la falta de liquidez, así como por problemas fundamentales, dijo Alex Stromberg, codirector de comercio de deuda de EE.UU. en Barclays Plc.

“Los bonos con calificación CCC siguen ofreciéndose mejor y es difícil liquidar un tamaño significativo”, dijo Stromberg en una respuesta enviada por correo electrónico a las preguntas del miércoles, refiriéndose a la deuda basura con la calificación más baja.

La compensación adicional que requieren los inversionistas para poseer bonos que pueden ser difíciles de vender rápidamente (la prima de liquidez) está aumentando porque los mercados secundarios son “muy desafiantes”, dijo Chang de Vanguard, que supervisaba US$ 8,1 billones en activos en general a fines de marzo.

“La prima de liquidez para invertir en empresas más pequeñas debería y ha ido en aumento”, dijo Chang.

Si bien la deuda chatarra no está descontando el temor a una recesión significativa, el bajo rendimiento reciente de los bonos con calificación CCC sugiere que los mercados están cada vez más preocupados por el riesgo crediticio, dijo Chang.

El apoyo sin precedentes de la Reserva Federal al crédito corporativo en el punto álgido de la pandemia llevó a los inversionistas a asumir más riesgos, aumentando los precios de la deuda con la calificación más baja. Eso está cambiando a medida que el banco central aumenta las tasas de interés para controlar la inflación al rojo vivo, lo que puede desacelerar el crecimiento de la economía. Los diferenciales de la deuda basura subieron a su mayor nivel desde el 2020, mientras que los fondos que compran los bonos han visto salidas de capital durante cuatro semanas seguidas.

A los préstamos apalancados de EE.UU. no les está yendo mejor y el índice de referencia S&P/LSTA se encuentra en su peor nivel desde diciembre del 2020. Las empresas con resultados deficientes están cayendo alrededor de 4 a 5 centavos, según operadores que pidieron no ser identificados porque la información es privada. La firma de software de aplicaciones Avaya vio cómo su préstamo a plazo se desplomaba unos 7 centavos el lunes después de informar sus resultados.