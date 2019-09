Cerca a la Universidad Ricardo Palma, en Surco, hay un mini market donde lo más llamativo no es su oferta de productos, sino la forma de pagarlos. Se trata de Crypto Market, una tienda que, desde mayo, acepta Bitcoin y otras criptomonedas como medio de pago. “Empezó lento, pero luego llegaron conocedores del mundo de las criptomonedas, como bloggers o personas que trabajan con Bitcoin, y eso ayudó a que la comunidad se enterara”, comenta Andy Cotrina, dueño del negocio.

Luce la estrategia de marketing de un negocio pequeño, pero Cotrina afirma estar convencido de que las criptomonedas son el futuro del dinero.”Mi objetivo no es solo el crecimiento de mi empresa, sino también compartir una oportunidad. Creo que, como medio de pago, se adoptará a largo plazo de forma progresiva”, opina.

Riesgos

Las criptomonedas en Perú aún generan mucha desconfianza. Basta hacer una búsqueda simple para encontrar comentarios en los que se denuncian engaños y estafas por parte de personas que, usando como fachada las monedas virtuales, han ofrecido ganancias cuantiosas. La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (SBS) ha alertado recientemente sobre estos casos.

Especialistas comentan que estos hechos dificultan la adopción de criptomonedas tanto con fines de medio de pago como para inversión. “Lamentablemente, en Perú como en otros países, hay veces en que las personas no especializadas escuchan sobre el Bitcoin por primera vez por parte de organizaciones multinivel que en realidad son estafadores”, afirma Sergio Vargas, fundador de la plataforma web de intercambio 9780Bitcoin, que además cuenta con casas de cambio en Lima y Arequipa .

Stefan Krautwald, miembro del Consejo de Directores para Latam de la plataforma de exchange Bitpoint, coincide: “Hay desconfianza por modelos fraudulentos realizados en países de Latinoamérica. Si prometen grandes ganancias garantizadas, ahí se debe desconfiar”.

A paso lento

Hasta el momento, el ritmo de adopción de las criptomonedas en Perú como medio de pago ha sido lento. No existen aún datos oficiales, pero de acuerdo con Coinmap.org, en Lima hay aproximadamente 40 establecimientos que aceptan Bitcoin, lo que contrasta con ciudades como Bogotá, donde son 148 y Buenos Aires, con 158.

Los datos son referenciales. Por ejemplo, Vargas comenta que solo en Arequipa existen entre 20 y 30 comercios que aceptan criptomonedas como medio de pago, aunque Coinmap.org solo tiene registradas menos de 10. De cualquier forma, señala, la adopción “no es masiva como ocurre en otros países, pero ya se está empezando a ver incluso en agencias de turismo”.

Cotrina coincide: “En Perú, poco a poco, hay diferentes negocios que se van adaptando, como hoteles, restaurantes y lavanderías”, señala. Aunque, desde su apertura y hasta mediados de agosto, solo se han llegado 50 clientes a hacer transacciones con criptomonedas en Crypto Market.

Según las fuentes consultadas, el mayor interés de los peruanos radica en adquirir criptomonedas y mantenerlas con la finalidad de que su valor crezca y multiplicar ganancias, no tanto en usarlas como medio de pago. Por ello, a pesar de la reducida adopción de las criptomonedas en comercios y establecimientos, las plataformas de intercambio han tomado un importante protagonismo en los últimos meses.

Exchange

Las plataformas de intercambio son negocios que crecen rápidamente a nivel global y también en Perú (hay más de 1,700 en el mundo). En pocas palabras, son sistemas que permiten adquirir criptomonedas de manera simplificada usando dinero “tradicional” (incluso soles) a cambio de una comisión.

Krautwald afirma que Perú es el tercer país de Latinoamérica, excluyendo a Brasil y México, donde se genera mayor cantidad de transacciones para adquirir criptomonedas.”Hay un interés de varias ciudades. Lima sigue siendo la que más pesa, pero también tenemos clientes de Chiclayo, Piura y Trujillo. Vemos interés de todo el Perú en la compra de Bitcoin”, indica. En Bitpoint se puede adquirir Bitcoin y también otras divisas digitales como Litecoin, Ripple, Ethereum y Bitcoin Cash.

El volumen negociado en soles en plataformas de intercambio es difícil de estimar. Al tratarse de transacciones que no son públicas ni están centralizadas, no existen cifras oficiales. Sin embargo, LocalBitcoin señala que el monto semanal ha llegado a alcanzar por lo menos S/ 4 millones. Pero se trata de una aproximación muy vaga, pues al examinar datos de plataformas específicas, se observan cifras mayores.

Bitinka es un exchange que existe desde el 2014 y fue una de las primeras cinco plataformas que aparecieron en la región. Hoy cuenta con aproximadamente 120,000 clientes y el 23.5% son peruanos. Roger Benites, miembro del Board of Advisors de Bitinka, comenta que en promedio cada día se registra un volumen intercambiado de S/ 6 millones. “El año pasado era bastante menos”, comenta.

El ticket promedio por transacción también es difícil de estimar pues cambia de plataforma a plataforma. Pero se pueden determinar rangos. En el caso de 9780Bitcoin, que registra un incremento mensual de número transacciones de 20% en promedio, este oscila entre S/ 100 y S/50,000. De otro lado, de acuerdo con Benites, en Bitinka se han registrado transacciones por encima de US$80,000 (equivalentes en soles) por parte de brokers.

De igual manera, las plataformas de exchange no están libres de riesgos. En julio pasado, Bloomberg reportó que, a causa de un hackeo, Bitpoint, que tiene sede en Japón, perdió US$ 32 millones en Ripple y otras criptodivisas. Consultado sobre este tema, Krautwald explicó que la casa matriz fue afectada, mas no la operación de Latinoamérica. “Todos los exchanges grandes del mundo han sufrido este tipo de ataques en algún momento. Bitcoin repagó a los clientes y el plan de reactivación de sus servicios fue aceptado por el regulador japonés”, detalló.

Institucionales

José Larrabure, gerente de inversiones de Prima AFP, considera que el interés en criptomonedas es algo que ocurre más “a nivel de personas naturales”. Al ser una instrumento no regulado ni formar parte de su tesis de inversión, ni las AFP ni los fondos mutuos consideran las criptodivisas en entre sus inversiones.

“Se trata de una inversión bastante especulativa, por los movimientos que tiene el precio y por la incertidumbre que hay sobre el valor real del Bitcoin y las criptomonedas en general”, indica Larrabure.

Una fuente del sector refiere que no existe políticas de inversiones en Bitcoin y que los inversionistas de alto patrimonio no lo tienen en su portafolio. “No son consideradas en las tesis de inversión, sino se ven como la extensión de una tecnología”, indica. Sin embargo, dicho especialista considera que el valor está en ciertas aplicaciones del blockchain (la tecnología sobre la que funcionan las criptomonedas), “porque reduce la carga operativa de ciertas funciones bancarias”.

“Si hablamos del blockchain”, comenta el CEO de BBVA en el Perú, Fernando Eguiluz, “los que nos va a ayudar es a poder tener trazabilidad del origen y el destino de una transacción”. Sin embargo, el ejecutivo precisa que “lo más importante es tener claridad sobre la seguridad en el uso de las criptomonedas, pues podrían ocasionar desbalances económicos”.