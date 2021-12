Desde hace cinco años, Arequipa atraviesa por un grave déficit de vivienda formal. Para los próximos dos años no hay proyectos nuevos de vivienda y en stock solo quedan 3,000 unidades pese a que existe una demanda efectiva de 12,000 unidades, lo que ha generado una tendencia de precios al alza sobre todo para el segmento de población A y B.

Hay tres factores que explican la situación en la ciudad de Arequipa: la judicialización del Plan de Desarrollo Inmobiliario (PDM) que ha paralizado, desde hace cinco años, cerca de 20 proyectos inmobiliarios valorizados en más de US$ 800 millones; así como el aplazamiento del destrabe del proyecto de irrigación Majes-Siguas II, pues este iba a permitir el desarrollo de una zona urbana y de vivienda para 30,000 personas. Finalmente, el otro factor es la incertidumbre política.

Pero no solo la incertidumbre política nacional, sino que desde hace semanas el gobierno regional de Arequipa no tiene un gobernador y no hay fecha para que los consejeros designen uno, por lo que las inversiones se han desplazado a otras regiones del sur, señaló Milko Curie Deza, presidente del Comité de Construcción de la Cámara de Comercio de Arequipa.

Falta de vivienda afecta a un 13% de los hogares de la región Arequipa. Fuente: Capeco

Precios

Ante la falta de terrenos para construir -pues están judicializados-, el precio de éstos se ha encarecido, pasando de unos US$ 25 mínimo el precio cuadrado, en el 2016, a un máximo de US$ 500, este año. “La gente está migrando y aceptando la compra de departamentos, lo que es bueno para nosotros”, dijo Curie.

En tanto, el metro cuadrado de una vivienda para segmentos C y D se cotiza entre S/ 1,700 y S/ 1,800 el metro cuadrado, mientras que en zonas para el segmento A y B, llegan hasta los US$ 1,500 el metro cuadrado, informó Julio Cáceres Arce, presidente de la Asociación Regional de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) Arequipa.

Cabe indicar que, según el último reporte sobre vivienda del Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank, Arequipa es una de las regiones con los precios promedio de vivienda más costosos (S/ 245,505), el tercero después de Moquegua y Cusco.

¿Quiénes compran?

Según información que brindó la Cámara de Comercio de Arequipa a Gestión.pe, el 29% de personas interesadas en comprar una vivienda en Arequipa tienen ingresos provenientes de la minería (antes era el 40%); la participación se eleva a 50% si se incluye a los clientes cuyas actividades están vinculadas con el sector extractivo; un 18% tienen ingresos por la actividad agrícola. Asimismo, tienen entre 30 y 35 años de edad, con capacidad para pagar directamente su inicial, y varios vienen desde Cusco.

Mientras que quienes buscan terrenos, son clientes con negocio propio o informal y buscan para construir viviendas multifamiliares.

Casas de campo

Pero un contexto diferente vive el distrito arequipeño de La Joya, una pampa que se extiende hacia el oeste de la región con potencial para casas de campo y que alberga cerca de 15 proyectos inmobiliarios.

“Toda la zona de La Joya hacia Matarani es potencial para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, gran parte de los proyectos sociales también estaban pensados para ese lugar pero sin la confianza para invertir, si no se tienen las cosas claras aún, no ha podido desarrollarse”, indicó Cáceres.

Según cifras actualizadas que proporciona Curie, los terrenos en la zona de La Joya se han mantenido. Hoy cuesta US$ 200 el metro cuadrado, “solo se ha actualizado al nuevo tipo de cambio”, aseguró.

Otros proyectos en los que los gremios empresariales se esperanzan para que el sector construcción siga creciendo y el inmobiliario revierta su contracción en la región Arequipa, es el proyecto Majes-Siguas II, que debe destrabarse, y la construcción de la carretera Arequipa-La Joya, entre otros.

“El plan estratégico en Majes tenía incorporado entre 30 y 40 proyectos de vivienda que se desarrollarían con el Fondo Mivivienda, la idea era un Majes con habilitación urbana y parques industriales, uno de ellos en la zona de Matarani que es el puerto con mayor dinámica de exportación de cobre, el 18% de ese mineral que consume el mundo pasa por ahí”, explicó Cáceres.

Asimismo, exhortó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) facilitar apoyo para destrabar los proyectos en la zona metropolitana y mejorar la entrega de créditos Mivivienda en dicha región.

Datos

- Según Capeco Arequipa, la región tiene un déficit total de vivienda de 60,000 unidades, y dicho déficit crece cada año entre 4,000 y 5,000 unidades, mientras que la oferta no llega ni al 10%, por lo que indicó que se requiere que el programa Fondo Mivivienda destine más créditos a dicha región.

- El Plan de Desarrollo Metropolitano de Arequipa incluye cambiar la zonificación de ciertas zonas agrícolas, que, según la Cámara de Comercio, no representaría ni el 5% de toda el área agrícola de la región.