En el periodo enero-octubre de 2022, las agroexportaciones no tradicionales alcanzaron un valor de US$ 6,738 millones, lo que implica un crecimiento del 10.4% con respecto al mismo periodo de 2021, y un 28.8% mayor que en 2020, de acuerdo con las cifras de la Sunat.

En el análisis de ComexPerú se muestra que entro de la amplia gama de productos agrícolas exportados, los que más destacaron fueron los arándanos, las paltas frescas, las uvas frescas, los espárragos y las preparaciones para la alimentación de animales.

En el período enero-octubre de 2022, nuestros envíos de arándanos alcanzaron un valor de US$ 1,113 millones, lo que representa un aumento del 23.8% con respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 899 millones). Entre sus principales destinos figuran EE.UU., con US$ 581 millones, un 52.3% de nuestras exportaciones totales de arándanos. Le siguen Países Bajos, con envíos por US$ 252 millones (22.6% del total exportado), y China, con US$ 116 millones (10.4%).

Entre los departamentos que lideraron las exportaciones de arándanos, La Libertad se ubicó en el primer lugar, con un valor de US$ 597 millones (+28.2%), seguido por Lambayeque (US$ 268 millones, +29.9%) e Ica (US$ 87 millones, +43.2%).

En segundo lugar, se encuentran las paltas frescas, con US$ 899 millones en envíos al exterior, un 10.8% menos que los US$ 1,008 millones que registró entre enero y octubre del año anterior. Los principales destinos de este producto fueron Países Bajos. (US$ 265 millones), EE. UU. (US$ 234 millones) y España (US$ 136 millones). Entre los departamentos que lideran las exportaciones de paltas, La Libertad encabezó la lista con envíos por US$ 291 millones (-0.6%), seguido por Lima, que alcanzó un valor exportado de US$ 218 millones (-24.8%), y Lambayeque, con US$ 157 millones (-20.9%).

En tercer lugar, se ubican las uvas, con un valor exportado de US$ 690 millones, lo que equivale a una reducción del 14.5% con respecto al mismo periodo de 2021 (US$ 603 millones). Entre sus principales destinos se encuentran EE. UU. (US$ 311 millones), Hong Kong (US$ 71 millones) y Países Bajos (US$ 65 millones). En cuanto a los departamentos que lideraron las exportaciones de uvas, figuran Ica (US$ 472 millones, +14.8%), Piura (US$ 157 millones, +20.3%) y Lambayeque (US$ 20 millones, -0.8%).

“Las cifras obtenidas son alentadoras para el sector agroexportador, que está fuertemente influenciado por la sólida posición del Perú en materia de comercio internacional. No obstante, es importante seguir promoviendo su competitividad y crecimiento mediante políticas públicas que prioricen la inversión en el campo y faciliten aún más nuestra integración con los mercados globales”, señala el informe.

Asimismo, se precisa que existen todavía proyectos de irrigación entrampados. Por un lado, el Proyecto Chavimochic III el cual permitiría regar 30,000 nuevas hectáreas de cultivo en La Libertad.

La obra generaría 150,000 puestos de empleos potenciales. Por otro lado, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Pehiap), el cual lleva cuatro años paralizado. La obra permitiría regar 31,000 hectáreas de cultivo del Valle Tradicional del Alto Piura, lo cual beneficiaría a más de 14,000 agricultores.

“Si no se toman las medidas necesarias, es muy probable que, desde 2023 en adelante, el “boom agroexportador” comience a perder dinamismo”, advierte.

Países de destino

Con respecto a los principales países de destino de las agroexportaciones no tradicionales, el analisis de ComexPerú muestra que EE.UU. lidera la lista, con un total de US$ 2,364 millones (+17.9%), seguido por Países Bajos, con US$ 1,018 millones (-3.8%); España, con US$ 408 millones (-2.8%), y Ecuador, con US$ 344 millones (50.3%).

En cuanto a los envíos a China, se logró exportar un valor de US$ 300 millones, lo que representa apenas un 4.4% del total; sin embargo, dicha cifra tuvo un aumento del 65.4% con relación al valor exportado en el mismo periodo del año pasado.

“Entre los principales productos exportados que impulsaron su dinamismo destacan los arándanos (US$ 116 millones), las algas (US$ 57 millones) y las uvas frescas (US$ 51 millones)”, detalla ComexPerú.