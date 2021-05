La depreciación del sol frente al dólar, reportada en las últimas semanas, provocará que el acceso a medicamentos se vea afectado, sobre todo aquellos que son indispensables para tratar enfermedades difíciles, como el cáncer, indicó José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan).

“El incremento del dólar afecta a los precios de medicamentos, principalmente los importados, así como a toda la canasta familiar. Dependerá también mucho de lo que se traiga del mercado extranjero, pero de todas maneras se prevé una subida, que es directamente proporcional como el tipo de cambio”, dijo a Gestión.pe.

En el 2020, según revela Adifan, los productos farmacéuticos movieron US$ 2,408 millones, de los cuales el 66% correspondió a productos importados, US$ 1,601 millones; una cifra mayor a los US$ 1,550 millones generados en el 2019.

Por su parte, la producción local representó el 34% del mercado, es decir, US$ 807 millones. Esta cifra tuvo un leve incremento respecto al 2019. Sin embargo, representa la mitad de lo que abarcan las marcas extranjeras.

Estos indicadores muestran que el país depende mucho más de la importación de medicamentos, con lo cual, la subida del dólar podrá afectar el acceso a medicinas, sobre todos de aquellas con precios más elevados.

Asimismo, el representante mencionó que los medicamentos más caros del mercado, aquellos que tratan enfermedades complicadas, se volverán prácticamente inaccesibles por el actual contexto que vive el país.

“Los fármacos más importantes, por tipo de contenido, como los que tratan el cáncer, serán los que mayor impacto en el precio tendrán por la subida en el dólar, porque son importados. También están los medicamentos dramáticos, aquellos que si no los toma el paciente les puede costar la vida, serán más caros, se volverán inaccesibles por esta situación”, sustentó Silva.

Añadió que si el dólar continua por este camino, los efectos podrán ser más complicados, afectando a las organizaciones y fondos de ayuda que colaboran con este tipo de enfermedades, pues reducirán sus niveles de colaboración debido al impacto económico.

“La tendencia del alza de la divisa no solo puede provocar un aumento de precios, que dificulta mucho la situación, también puede provocar escases lo cual es gravísimo porque ni con el dinero en la mano se puede resolver, tal y como está ocurriendo en la compra de vacunas a nivel mundial”, señaló el presidente de Adifan.