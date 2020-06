Antes de la llegada del COVID-19, el propósito -respecto a la implementación de la tecnología 5G en Perú- era que está pueda desarrollarse bajo la modalidad de internet fijo inalámbrico hacia fines de este año. El objetivo era seguir los pasos de Uruguay.

“Esperamos que en el último trimestre del 2020 se empiece a usar la tecnología 5G a través del servicio fijo inalámbrico”, indicó a Gestión.pe en noviembre del 2019, el director general de políticas y regulación en comunicaciones del MTC, José Aguilar.

No obstante, esta meta no se va a cumplir . El funcionario explicó que lo más probable es que la actual administración encargue el próximo año a ProInversión la licitación para la asignación de la frecuencia 3.5 GHz -identificad como el ‘camino digital’ para la 5G- tomando en cuenta que aún persiste 200 MHz asignados de forma desordenada.

Como se recuerda una opción para enfrentar este problema era promover su reordenamiento. Sin embargo, a inicios de marzo esta se dejó sin efecto alegando que se 'llevarían a cabo estudios complementarios para optimizar el uso de la banda 3.5 GHz".

¿Se llevarán a cabo estos estudios? Desde el MTC se descartó esa posibilidad. “Ya no. La idea -por el contrario- es dejar todo listo para que el próximo gobierno concluya el concurso de frecuencias. El propósito ahora es dejar encargado a ProInversión el concurso de la banda de frecuencias 3.5 GHz”, comentó.

Con ello se busca asignar los anchos de banda por operador en un proceso público.

Actualmente está ha sido asignada de forma desordenada a cuatro operadoras: Entel, Telefónica, Americatel y Claro. (Ver cuadro)

El MTC proponía asignar a través de un concurso 50 MHz a América Móvil (Claro) en Lima y Callao así como 50 MHz en 113 provincias; 50 MHz a Americatel Perú en 5 departamentos; 50 MHz a Entel Perú en 13 departamentos y 50 MHz a Telefónica a nivel nacional.

¿Por qué no próspero el reordenamiento? Básicamente por dos factores claves: la posición de las operadoras y del regulador (Osiptel).

Las primeras cuestionaron tres aspectos: el valor de la banda 3.5 Ghz; las obligaciones resultantes (que implican las obligaciones de inversión); los plazos de vigencia establecidos para uso de la frecuencia y la cantidad de espectro radioléctrico destinado.

Así, las empresas estaban en contra del valor del espectro por habitante propuesto por el MTC que era de US$ 0.15. Para Claro, Telefónica y Entel el valor del espectro por habitante debía estar entre US$ 0.026 y US$ 0.05.

“El precio fue condicionado por las empresas, incluso querían que tomáramos el límite el inferior de la muestra que teníamos. El reordenamiento implicaba la inversión de US$ 60 millones de parte de las operadoras”, detalló.

En tanto, que el regulador consideró que el esquema propuesto podría inducir a las operadoras a prácticas colusorias para participar por bloques específicos libres. “Dado ese panorama negativo se decidió cancelarlo. Creemos que fue una decisión acertada ya que -de continuar- ahorita estaría paralizado”.

Por ello la apuesta es que el 2021 se le encargue a ProInversión el concurso frecuencia de la cantidad disponible, de por lo menos 200 MHz. “ Es posible que la llegada del 5G se vea retrasada en Perú unos meses más ya que la banda por excelencia para el 5G que es la 3.5 MHz recién estará lista después del concurso que podría ser en el 2022, aunque depende de los plazos de ProInversión ”, subrayó.

Aguilar aclaró que a la fecha no hay antenas de 5G en Perú y que hasta al año pasado algunas empresas estuvieron haciendo pruebas entre dos o tres meses. “Actualmente ya no se están haciendo pruebas dado que los equipos se retiraron”.

-Antenas-

El funcionario aseveró que el déficit de antenas -específicamente estaciones base- es un problema que aún persiste.

“Nos faltan cerca de 14,000 estaciones base (torres) a nivel nacional a pesar que el años crecimos un poco menos en torres de 4G a 26,109. Una parte importante se dio en zonas rurales. El año pasado se convirtieron cerca de 1,000 antenas que eran 2G (solo voz) a 4G en zonas rurales, beneficiando a 10,000 localidades”.

En el Perú existen 22,700 estaciones base (torres), pero faltan 14,000 . En Lima la brecha es de 34%.

Mientras que a nivel de antenas existen 26,109 4G; en 3G 22,156 y en 2G 13,982.