Convocatoria PSO Nº002-2025-OSITRAN
Contratación del servicio de supervisión al diseño y construcción de las inversiones obligatorias del proyecto anillo vial periférico
El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, comunica al público en general que, el 14 de julio de 2025 se convocó el Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 002-2025-OSITRAN, para la contratación del servicio de supervisión al diseño y construcción de las inversiones obligatorias del Proyecto Anillo Vial Periférico, el mismo que se viene desarrollando de acuerdo con el siguiente cronograma:
|ETAPA / FECHA Y LUGAR
|Convocatoria
|14/07/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
|Registro de participantes
|Del 15/07/2025 al 19/09/2025
|Formulación de consultas y observaciones
|Del 15/07/2025 al 25/07/2025
|Absolución de consultas y observaciones
|05/09/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
|Integración de bases
|08/09/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
|Presentación de propuestas
|22/09/2025, a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN.
|Evaluación de propuestas
|Del 23/09/2025 al 30/09/2025
|Otorgamiento de la buena pro
|El 30/09/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
El registro de participantes es gratuito. Los proveedores que deseen participar en dicho procedimiento de selección deben registrarse como participantes en las fechas previstas en el cronograma antes indicado, a través del Anexo Nº 1 de las Bases, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, de conformidad con lo establecido en las Bases, las cuales podrán ser descargadas del siguiente enlace: (https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2025/07/bases-pso-002-2025-ositran.pdf)
El valor referencial asciende a US$ 131’017,479.87 (Ciento treinta y un millones diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve con 87/100 dólares americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervisión.
Cualquier información complementaria, comunicarse a:
Teléfono de OSITRAN: (01) 500-9330
Dirección: Calle Los Negocios Nº 182 – Surquillo
Página Web: www.gob.pe/ositran
Lima, 24 de agosto del 2025.
COMITÉ DE SELECCIÓN