Convocatoria PSO Nº002-2025-OSITRAN

Contratación del servicio de supervisión al diseño y construcción de las inversiones obligatorias del proyecto anillo vial periférico

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, comunica al público en general que, el 14 de julio de 2025 se convocó el Procedimiento de Selección Ordinario (PSO) N° 002-2025-OSITRAN, para la contratación del servicio de supervisión al diseño y construcción de las inversiones obligatorias del Proyecto Anillo Vial Periférico, el mismo que se viene desarrollando de acuerdo con el siguiente cronograma:

ETAPA / FECHA Y LUGAR
Convocatoria14/07/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
Registro de participantesDel 15/07/2025 al 19/09/2025
Formulación de consultas y observacionesDel 15/07/2025 al 25/07/2025
Absolución de consultas y observaciones05/09/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
Integración de bases08/09/2025, a través de: www.gob.pe/ositran
Presentación de propuestas
22/09/2025, a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN.
Evaluación de propuestasDel 23/09/2025 al 30/09/2025
Otorgamiento de la buena proEl 30/09/2025, a través de: www.gob.pe/ositran

El registro de participantes es gratuito. Los proveedores que deseen participar en dicho procedimiento de selección deben registrarse como participantes en las fechas previstas en el cronograma antes indicado, a través del Anexo Nº 1 de las Bases, debidamente llenado y firmado. Dicho anexo debe ser presentado a través de la Mesa de Partes Virtual de OSITRAN, de conformidad con lo establecido en las Bases, las cuales podrán ser descargadas del siguiente enlace: ()

El valor referencial asciende a US$ 131’017,479.87 (Ciento treinta y un millones diecisiete mil cuatrocientos setenta y nueve con 87/100 dólares americanos), incluido los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de supervisión.

Cualquier información complementaria, comunicarse a:

Teléfono de OSITRAN: (01) 500-9330

Dirección: Calle Los Negocios Nº 182 – Surquillo

Página Web:

Lima, 24 de agosto del 2025.

COMITÉ DE SELECCIÓN

