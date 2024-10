“El costo del riesgo se ha incrementado notablemente. Eso significa que los pagos no se han dado de la manera que esperábamos. Eso se da porque dos razones: porque al momento de otorgar el crédito no fuiste lo suficientemente diligente, o porque pasó algún evento por el cual la persona (el deudor) no pudo cumplir”, sostuvo José Antonio Muñiz, gerente de la división de productos de Mibanco.

Según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el ratio de morosidad de los créditos de las empresas bancarias a las pequeñas y microempresas se ubicó en 10.02% y 3.99%, respectivamente, a agosto del 2024. En diciembre del año pasado, el indicador era de 9.71% y 4.33%, para cada tipo.

“El año pasado no hubo invierno. Entonces, el que hizo, por ejemplo, chompas de polar estuvo frito. Tenía el negocio y las maquinarias, hizo lo que tenía que hacer, pero no vendió, no cobró y no pudo pagar. Un gran porcentaje de ese incremento en riesgo viene por ese lado”, explicó Muñiz.

En ese contexto, para minimizar el riesgo, Mibanco ha decidido brindar un mayor acompañamiento a sus clientes y realizar visitas a sus negocios, pero seguirá enfocándose en el mismo segmento del mercado.

“El año pasado hemos perdido algunos puntos de participación y eso se puede leer como prudencia. Preferimos ser mucho más cercanos con nuestros clientes que vender créditos. Esa estrategia seguimos el año pasado y, dado que lo hicimos bien, este año nos sentimos cómodos para comenzar crecer, pero con mucha prudencia”, enfatizó Muñiz.

