El alza de los títulos se debió a la noticia sobre un nuevo tratamiento que está desarrollando la compañía para la prevención del VIH. Se trata de una inyección de acción prolongada, lenacapavir, que demostró prevenir en un 100% los casos de VIH en mujeres y niñas adolescentes en África.

Los alentadores resultados del lenacapavir fueron revelados por un ensayo en el que participaron 5,300 mujeres de entre 16 y 25 años de Sudáfrica y Uganda.

Las acciones de Gilead treparon el jueves, alcanzando un máximo de US$ 69.46, y cerraron en US$ 68.49. El viernes continuó el ascenso, aunque no de forma tan pronunciada. Así, la variación diaria fue de 3.18%, terminando la semana en US$ 70.67.

Gilead posiblemente siga en la mira de los inversionistas, pues está desarrollando un segundo ensayo con el lenacapavir en hombres que tienen sexo con hombres, así como en mujeres y hombres trans. Según Infobae, los resultados de estos estudios serían difundidos hacia finales de año.

Pese al entusiasmo de los últimos días, los títulos de Gilead registran un descenso de 12.76% si se compara el cierre del 29 de diciembre del año pasado (US$ 81.01) con el de este viernes (US$ 70.67).

No obstante, lenacapavir parece despertar optimismo, particularmente, porque es una inyección semestral y no un medicamento oral que debe tomarse diariamente, como otros tratamientos que existen actualmente para prevenir el VIH.

Valor objetivo

La empresa financiera Baird mantiene una postura neutral sobre Gilead con un precio objetivo de US$ 80.

El portal Investing.com informó además que Evercore ISI y BMO Capital Markets mantienen un nivel de “outperform” sobre GILEAD, mientras que RBC Capital continuó con su calificación de “perform”.

En la evaluación de los analistas, también pesa el hecho de que Gilead desarrolló recientemente un estudio de Trodelvy, dirigido a pacientes con cáncer urotelial avanzado. Dicha investigación no alcanzó su objetivo.