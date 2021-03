A raíz de la pandemia del COVID-19, muchos peruanos perdieron sus puestos de trabajo, en tanto otros tuvieron la suerte de mantenerlo. Así, quienes mantuvieron ingresos estables optaron por el ahorro y buscan ahora algún retorno, siendo alguna de las alternativas los depósitos a plazos fijos.

Al respecto, el experto en finanzas personales y docente de la Facultad de Negocios EPE de la UPC, Jorge Luis Ojeda, señala que los depósitos a plazos fijos son un buen instrumento de ahorro puesto que el usuario puede mantener su dinero por determinado tiempo (desde dos a más) y por guardar ese dinero recibirá una rentabilidad.

Sin embargo, recomendó no hacerse expectativas con dicho retorno pues a la fecha estos depósitos se encuentran en mínimos históricos en cuanto a la tasa de rendimiento efectivo anual (TREA).

“Eso significa que lo que nos pagan las entidades financieras por nuestros ahorros en diferentes bancos, es lo mínimo. Ahora la tasa no pasa del 1% en promedio. Hay entidades que cobran comisiones, entonces incluso en algunos casos podríamos estar en negativo”, advirtió.

Explicó que quienes planeen colocar su dinero en los depósitos plazos deben saber que este año 2021 y el 2022 se mantendrán estas tasas mínimas; y posteriormente recién se realizarán correcciones al alza.

Las penalidades

Otro factor a considerar es para quienes ya cuentan con recursos en los depósitos a plazos.

Sí se pueden retirar su dinero de estos depósitos y buscar otras opciones de rentabilidad, sin embargo, las entidades bancarias pueden cobrarle una penalidad, señala el docente.

En esa línea, indica que además que las tasas de interés ahora son muy bajas y existen penalidades, es probable que al final la tasa de rendimiento que uno pensaba recibir disminuye mucho más de lo que pensaba.

“En este momento todo lo que tenga que ver con plazos fijos se debe considerar que no hay mayor ganancia. Si van retirar el dinero, es muy posible que el banco les cobre una penalidad con lo cual se puede sentir que han perdido dinero”, dijo.

Un “mix” en sus finanzas

El docente sostiene que independientemente de obtener una rentabilidad en los depósitos a plazo fijo, lo importante es ahorrar, pues a la fecha el país todavía vive una incertidumbre por la emergencia sanitaria, las elecciones del 11 de abril y hasta una posible tercera ola de contagios.

De ese modo, si usted cuenta con recursos disponibles, el docente recomendó hacer un “mix” en sus finanzas. Por un lado, indica, puede colocar parte de su dinero en cuentas de ahorro y tenerlo como fondos líquidos para una emergencia (libre disponibilidad).

Por otro lado, puede colocar parte de sus ahorros en depósitos a plazos fijos, aunque recuerde que en este instrumento no tendrá una alta rentabilidad, pero sí servirá como un ahorro en sí mismo.

Finalmente, otra parte de sus ahorros los puede invertir en un instrumento a largo plazo, como, por ejemplo, fondos mutuos que son los actualmente tienen un mejor desempeño.

“Más allá de que nos paguen o no nos paguen intereses, y ya no se vea como inversión si no como una necesidad, se puede pensar en los depósitos a plazo fijos para ahorrar la cuota inicial de un departamento, por ejemplo. Dependiendo de cuál sea el objetivo del ahorro es importante tenerlos en el corto plazo”, dijo.