Usted sale temprano en la mañana rumbo al trabajo, donde permanece hasta que llega la noche y repite la misma rutina, por lo menos, cinco veces por semana. El trabajo es el lugar donde pasa la mayor parte de su tiempo; y sus compañeros son las personas con las que más comparte. ¿Qué tal se lleva con ellos?

La calidad de las relaciones que usted tenga con sus empleados serán determinantes para su felicidad. Es momento de incrementar su simpatía. A continuación, las cinco maneras que la revista Forbes propone para lograrlo.

1. Muestre interés en sus vidas. Charle con ellos relajadamente y vaya más allá del '¿cómo estás?'. Tenga interés en sus hobbies, familias y logros. Convierta el saber sobre ellos en un punto importante de su agenda. Tomar un interés active en lo que hacen afuera de la oficina, demuestra que usted vale como una persona .

2. Diga 'buenos días'. No muchas personas se sienten felices de estar en sus escritorios un lunes a las 9 a.m.. La buena educación puede animar un prospecto de mal día. Un rápido saludo no solo es educado, también demuestra interés en sus pares.

3. Deles una mano. En lugar de enfocarse solo en sus responsabilidades, interésese en cómo su oficina funciona como un 'todo'. Si alguien de su equipo está recargado de trabajo antes de llegar a una fecha límite, ofrézcale su asistencia. Esto no solo le ayudará a ser más simpático, también evitará que el estrés se apodere del ambiente.

4. Participe en el 'after office'4. Después de ocho horas de trabajo, es absolutamente comprensible que sienta deseos de ir a ver televisión en casa; sin embargo, también importa pasar algo de tiempo fuera del trabajo con sus compañeros. No importa si se trata de un trago en un bar cercano o un torneo de bowling, su presencia importa.

5. Olvide el chisme. De acuerdo con el Instituto de Tecnología de Georgia , un 15% de los mails de un centro laboral contienen chismes. Este es un número peligrosamente alto. La gente no quiere ser amiga de alguien que habla mal de los demás. Si usted trata de ser más popular y mantener su reputación intacta, manténgase lejos de los rumores.

6. Do your job. Tan simple como suena. Si dice que tundra lista la hoja de cálculo para el lunes, pues cúmplalo. Si agenda una reunión de equipo, llegue a tiempo. Si se compromete a llamar a un cliente antes del almuerzo, hágalo. Los trabajos de todos se interconectan y lo que deje de hacer, afectará a otros.

Foto: iStock.

LEA TAMBIÉN: Posgrado y habilidades más pedidas por los gerentes para cubrir puestos altos y medios

7. Contágiese. El humor en el trabajo siempre cambia y es importante tener su radar encendido todo el tiempo. La gente está ocupada y estresada y no quiere ser interrumpida por un compañero que está aburrido. Incluso si no está tan ocupado como el resto, ponga su rostro de estar trabajando. No hay nada más molesto que ver a un compañero jugar juegos en su iPhone cuando los demás se ahogan en trabajo.

8. Mantenga la cocina más limpia que a usted mismo. Puede sonar descabellado, pero ser un compañero de trabajo es casi como estar compartiendo la casa con alguien. Usted comparte un espacio común. Asegúrese de ser respetuoso con la cocina, el baño, el clóset y todas las demás áreas compartidas. Lave sus platos de inmediato y saque su comida vieja del refrigerador. Sea cortés y limpio.

LEA TAMBIÉN: Los idiomas que requieren las empresas para cubrir puestos estratégicos

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí