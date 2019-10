Ingresó hace 21 años a Impala Terminals como supervisor de operaciones y hoy ocupa el cargo de gerente general.

A pesar de su alto puesto, o mejor dicho, debido a él, Landeo prefiere no tener una oficina. Su espacio en la empresa de servicios logísticos es el mismo donde están todos sus colaboradores. De esa manera, la comunicación fluye más y ellos pueden acceder fácilmente a él, y viceversa.

¿Qué tanto cambió este sector en estas dos décadas?

Ingresé a Impala a los 25 años, apenas salí de la universidad. Eran momentos más complejos para la minería y para las actividades conexas. Había mucho por crecer, pero también era una etapa muy simpática para desarrollarse profesionalmente.

En estos 21 años en la empresa, ¿qué cargos tuvo?

Después de la supervisión, estuve en la jefatura de operaciones. Luego hice una administración de almacén en Chile y una gerencia nuevamente en el Callao. Finalmente, tuve la gerencia general en México y hace cuatro años regresé al Callao con la gerencia general.

¿Qué tan importante fue haber ocupado esos cargos?

Tiene de todo, pero sobre todo te permite una claridad de entender más el sistema y el entorno, y eso da muchas ventajas.

Paralelamente a su trabajo, ¿siguió estudiando?

Mi formación ha sido netamente en la compañía. Si bien he hecho diversos cursos, mi aprendizaje ha sido más intuitivo.

¿Qué ventajas tiene?

Te da una química interesante entre las capacidades técnicas y las habilidades blandas, que no necesariamente las enseñan en la universidad.

Se habla mucho de las habilidades blandas últimamente...

Tiene mucho que ver con el liderazgo. Es muy difícil ser líder porque no nos enseñan a serlo. Para lograrlo, necesitas muchas habilidades blandas.

Hay líderes que se forman y otros natos. ¿Usted cómo se considera?

Me he ido haciendo en el camino. La verdad, es que me costó, es un proceso asumir que tenía que ser líder. Al principio, era jefe, pero no líder.

¿Cómo lo cambió?

Tuve que hacer un tiempo conmigo mismo, ser crítico y decirme: “Cristiaan, tienes un equipo de personas cuyo futuro y el de sus familias dependen de tus decisiones y dependen de qué tan bien o mal los lleves”.

Una vez fuera de oficina, ¿cómo suele relajarse?

Es un problema que siempre he tenido. No logro desconectarme del trabajo.

¿Es usual recibir llamadas de trabajo durante los días de descanso?

Ahora no. Si está bien planeado no deberías tener imprevistos el fin de semana.

¿Qué suele hacer en ese tiempo?

Pasar tiempo con la familia. Tengo tres hijos, tres perros y un gato. Además tengo una lista de pendientes en casa, con mi esposa.

¿Y además de eso?

Me gusta ir al cine. Igual Netflix es una muy buena alternativa. He tratado de dejar de ver series porque el año pasado tuve varios días desvelándome.

¿Cuál le ha gustado más?

Me gustó mucho “Suits”, la de los abogados... pero ya me liberé de ese vicio. Cada vez que pongo Netflix, prefiero una película.

Hoja De Vida

Nombre: Cristiaan Landeo Orozco.

Cargo: Gerente general de Impala Terminals Perú.

Estudios: Ingeniería Metalúrgica (Universidad Nacional de Ingeniería).

Tiempo en el cargo: Cuatro años.

El Dato

Empresa. Impala Terminals es una compañía de servicios logísticos especializados.

Se encarga de recibir, almacenar, manipular y realizar pruebas de laboratorio de concentrados minerales.

Ha invertido más de US$ 120 millones para construir la instalación de exportación más grande y moderna para el sector minero en el Perú.