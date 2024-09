Una mañana en Lima, Perú, Mois Navon salió a montar bicicleta. ¿Su ruta? Desde Miraflores hasta el Morro Solar, en Chorillos. Tal fue su destreza que un club de ciclismo MTB, Free Bikers Perú, lo nombró miembro honorario. Este club no solo recibía a un apasionado del ciclismo, sino también a uno de los miembros fundadores del equipo de ingenieros que crearon el chip precursor de los autos autónomos. Aunque no es lo único en lo que ha innovado.

Navon, quien también creó las pantallas on demand de los aviones y el simulado del programa antimisiles Star Wars de la Nasa, visitó el país hace unas semanas para hablar sobre la ética de la Inteligencia Artificial (IA), con una mirada clara de responsabilidad. Gestión pudo conversar con él para conocer su perspectiva sobre la IA y la velocidad con la que se está desarrollando.

“Ingenieros, trabajadores de la industria, ciudadanos de a pie, usuarios, todos deben tomar conciencia que la IA -como todas las tecnologías- tienen el potencial de contribuir a mejorar nuestras vidas (...) La IA es una tecnología trasversal, que estará presente en todos los aspectos de nuestra vida. En unos años más, podrá desarrollar casi todos los trabajos que hoy conocemos. Las predicciones de los expertos indican que esto será paulatino, pero que el fin de trabajo se alcanzará en unos 100 años”, inició la conversación.

Los trabajos

Para Navon, dada que la transición será paulatina, “la IA no pondrá a los doctores fuera del negocio, pero va a ayudarlos y podrán trabajar juntos. Lo mismo con abogados, contadores”. “Lo que ocurrirá es que tendremos que convivir y colaborar con la IA”, apuntó.

En el caso de tareas en las que seamos más rápidamente desplazados, el desafío lo tendrán los gobiernos: “Por ejemplo, cuando se masifiquen los vehículos autónomos hacia el 2045, los choferes dejarán de existir. Los gobiernos tendrán que cubrir la brecha y hay varias alternativas que se debaten”.

“Transiciones como esta no son fáciles, pero mientras navegamos estos cambios, las personas deben seguir haciendo lo que saben hacer, lo que les gusta hacer. Usar la IA para potenciar sus actividades. Es una ayuda. El desafío del fin del trabajo será la pregunta del sentido. Si no trabajamos, ¿para qué vivimos? ¿cuál es nuestro propósito?”, destacó a este medio Navon.

Mois Navón estuvo en Lima como parte de una gira por Colombia, Panamá y Perú, organizada por la empresa Softpower Connections. Se reunió con autoridades de gobierno, empresas, universidades y organismos gremiales.

Latinoamérica bajo el radar

¿Cómo se ve la adopción de IA en Latinoamérica? Navon considera que estamos en una “aldea global” donde la información está en todas partes y las personas entienden el valor de esto.

“ Cuando algo cuesta 10 veces menos en realizarse, las personas lo adoptan rápidamente . Por ejemplo, si yo menciono Chat GPT, la mayoría lo va a conocer. Hace solo un año y medio estuve en Australia y las personas levantaron la mano a decir que nunca habían escuchado de Chat GPT”, comentó.

Subrayó que: “Las universidades necesitan prepararse, necesitan estar listas para dar este tipo de contenidos: usos de la IA, abusos de la IA, cómo necesitamos -como sociedad- enmarcar todos estos nuevos desarrollos, etcétera (...) Es importante tener algún curso de tecnología, sobre programación, aprender cómo las computadoras piensan. La IA no es humana, no piensa como nosotros, no tiene conciencia, es matemática, ciencia, estadísticas. Con este tipo de entendimiento las personas se podrán relacionar de mejor manera”.

Compañías y gobiernos enfrentando las nuevas tecnologías

Las compañías y los gobiernos se vuelven piezas clave en la adopción de las nuevas tecnologías. Para Mois Navon “no hay duda que las compañías, incluso más que los individuos, necesitan tomar conciencia sobre estos temas” . A su consideración, no hay espacio para dar la espalda a estos avances.

Mientras tanto, desde el lado de los gobiernos, se está desarrollando distintas regulaciones que, en muchos casos, son necesarias. “Europa, Estados Unidos, todos están trabajando en alguna regulación. Pero, cada avance necesita su propio análisis”, apuntó.

Navon detalló: “Podemos hablar sobre ideas generales, que la IA se usa para bien, pero necesita regulaciones específicas. Por ejemplo, (la IA) puede generar fake news o imágenes falsas. A veces es divertido, otras veces es malo. Lamentablemente, el 99% de las veces se usa negativamente, y se necesita una regulación seria. Se necesita trackear rápidamente a quienes hacen esto”.

Pero, la regulación no es lo único sobre lo que los gobierno deben poner atención. Para Navon, los gobiernos necesitan tener presupuesto para desarrollar y adoptar las nuevas tecnologías. Aunque, esto debe ir aunado a avances, sobre todo en países como Perú, en el cierre de brechas de conectividad, pieza clave para que la IA pueda llegar a todos.

Mois Navon, quien ahora agrega a su lista de reconocimientos el ser miembro honorario de un club de ciclismo, es ingeniero; trabajó en la Nasa, en el programa antimisiles Star Wars; desarrolló la tecnología de compresión de imágenes y las pantallas on demand de los aviones; y fue el ingeniero jefe de Mobileye, entre otros.