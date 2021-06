Google Chrome no solo es el navegador web más utilizado en todo el mundo, también es uno de los buscadores que en su interior esconde muchas herramientas que el público aún no conoce. Millones de usuarios la prefieren porque la consideran rápida y cómoda al momento de navegar por internet, por ello, en la siguiente nota le enseñaremos un truco para crear un grupo de pestañas que lo ayuden a organizarse y no pierda tiempo buscando una en específico.

Uno de los principales problemas al abrir demasiadas pestañas en Google Chrome es que cuando buscamos una en específico no la podemos encontrar porque está todo desordenado. De repente para organizarse lo que hace es abrir una nueva sesión de Google para jalar varias de las pestañas a la nueva ventana y así desocupar espacio, de esta manera trabajaría con dos ventanas abiertas, algo que resulta muy incómodo.

Hay una solución a este problema. Se trata de un truco que esconde Google Chrome para agrupar y organizar todas sus pestañas así tenga más de 20 abiertas. Es importante aclarar que no es necesario instalar aplicaciones adicionales y solo tiene que seguir estos pasos:

Abrir Google Chrome y una nueva pestaña.

y una nueva pestaña. Hacer clic derecho exactamente donde dice “Nueva Pestaña” y elegir la opción “Agregar pestaña a un grupo nuevo”.

Se abrirá una mini ventana en donde tiene que colocar un nombre y elegir algún color, tal como aparece en la imagen.

Ejemplo y ruta (Foto: Mag / Google Chrome)

Para incluir más pestañas en ese grupo solo arrastrar una con el mouse para juntarlas y se combinarán.

Listo, ya creó un grupo de pestañas y para esconderlas solo hacer clic en el nombre o color.

Puede crear muchos grupos y además aparecen las opciones de “Desagrupar”, en donde separa las pestañas; “Cerrar grupos”, para separar y cerrar definitivamente las pestañas; y “Mover grupo a ventana nueva”, todo el grupo se abrirá en una nueva sesión de Google.

Cabe resaltar que cuando cree grupos y luego quiera utilizar los atajos de Google Chrome como el CTRL + (el número de la pestaña) para ingresar a una página determinada sin necesidad de agarrar el mouse, el atajo solo aplicará para las pestañas que se encuentren libres, quiere decir las que estén fuera de un grupo.