Grupo Kaufmann inició su expansión internacional en 1993 con la adquisición de Divemotor en Perú para la venta de vehículos ligeros y pesados. Hoy es el representante oficial de marcas como Mercedes-Benz, Freightliner, Jeep, Fiat y Ram. El Grupo cuenta también con operaciones en Chile, Colombia, Panamá y Costa Rica, y en el mercado peruano ha ampliado su presencia a través de negocios como AndesMotor, AndesMaq, Pesco, Trek y BK.

Esta evolución responde a una transformación en la manera de entender el negocio: construir un ecosistema que integre financiamiento, equipamiento, tecnología, postventa y servicios. Para Alexander Köhler, gerente general corporativo de Grupo Kaufmann, el objetivo es responder a una necesidad más amplia.

¿Cómo define hoy la posición del grupo y cuál es la siguiente etapa?

Latinoamérica es un continente que ofrece muchas oportunidades. Sus economías tienen importantes requerimientos de infraestructura e innovación, y las empresas podemos contribuir al desarrollo de los países. En nuestro caso, desde la industria automotriz sentimos que tenemos una responsabilidad importante: contribuir a mover los países. Hoy como Grupo facturamos más de US$2,100 millones al año con las empresas principales y vendemos más de 30,000 unidades.

¿Qué importancia tiene actualmente Perú dentro de la estrategia regional?

La llegada a Perú fue casi por casualidad, a partir de algunos buses que unos clientes llevaron desde Chile. Lo que comenzó como una operación incipiente se convirtió, más de 30 años después, en el segundo mercado más importante del grupo en Latinoamérica. Solo en 2025, Divemotor alcanzó las 5,500 unidades y registró un crecimiento cercano al 30% en facturación, hasta aproximarse a los US$600 millones.

Para 2026, las inversiones en Perú contemplan proyectos de infraestructura, así como tecnología y postventa. Mirando hacia adelante, creo que Divemotor tiene buenas opciones de convertirse en el mercado mas importante del Grupo. Sin ir más lejos, Divemotor ganó el premio al mejor distribuidor regional con Mercedes-Benz Autos y también ganó el premio Elite Class Oro, premio muy importante que reconoce al mejor distribuidor de vehículos comerciales por parte de Daimler.

¿Dónde están las oportunidades de crecimiento?

Nuestros clientes ya no buscan solo un vehículo, sino soluciones integrales para mover sus operaciones de manera eficiente. Por eso hemos ampliado nuestra propuesta con nuevas marcas que complementan el portafolio además de maquinaria, financiamiento, renting, telemetría y contratos de mantenimiento. Estos servicios y negocios complementarios podrían representar cerca del 50% de la actividad del grupo en el futuro.

También vemos oportunidades importantes en minería asociadas a la renovación de flotas y al desarrollo de nuevos proyectos.

¿Cómo está cambiando la tecnología el negocio?

La tecnología está transformando la forma en que gestionamos una operación. Nuestra solución de telemetría permite monitorear el uso y la ubicación del vehículo, anticipar fallas y programar mantenimientos, mientras que la inteligencia artificial y el mantenimiento predictivo permiten tomar decisiones con mayor precisión.

El objetivo es claro: aumentar la disponibilidad de los vehículos, optimizar el consumo y reducir el costo total de operación durante todo su ciclo de vida.

¿Qué será determinante para competir?

Nuestro principal diferencial es la capacidad de ofrecer una solución integral que genera valor durante toda la operación del cliente y frente a todas sus necesidades. No basta con tener un buen producto: combinamos tecnologías como telemetría, financiamiento, opciones de arrendamiento, un portafolio que se complementa bien y sobre todo un servicio postventa top-of-class con foco en el costo total de operación.

La verdadera ventaja está en acompañar al cliente antes, durante y después de la compra, con una mirada de solución integral de valor que va más allá del costo del bien. Ayuda también que en nuestro portafolio trabajamos con las marcas más potentes.

¿Qué mensaje final destacaría?

Nos sentimos muy orgullosos de la historia que hemos construido en el Perú junto a Divemotor y, sobre todo, de la confianza que nuestros clientes nos han entregado durante más de 30 años. Sabemos que detrás de cada vehículo hay personas, empresas y operaciones que mueven al país. Nuestra responsabilidad es seguir acompañándolas con soluciones, tecnología y servicio para que puedan crecer y seguir moviendo al Perú.