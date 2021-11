Líneas amarillas donde vayas. Las ves pintadas al borde de la pista, en medio y en las intersecciones, pero ¿sabes qué significa cada una de ellas? Aquí te damos la respuesta a esa interrogante y otras más, como ¿Cuál es su importancia? y ¿Qué tipo de sanciones hay si no se respetan?

Las marcas en el pavimento o demarcación de color amarillo se emplean, de acuerdo con el Manual de Dispositivos de Control de Tránsito Automotor para Calles y Carreteras, de manera excepcional para señalizar áreas que requieran ser resaltadas por las condiciones especiales de las vías, tales como canales de tráfico en sentidos opuestos, canales de tráfico exclusivos para sistemas de transportes masivo, objetos fijos adyacentes a la misma, líneas de no bloqueo de intersección, demarcación elevada y borde de calzada de zonas donde está prohibido estacionar.

“Estas líneas amarillas son importantes porque orientan al usuario sobre la vía y así evitar accidentes de tránsito”, mencionó el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, quien subrayó que muchos de los accidentes ocurren porque no se respetaron las líneas amarillas.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LAS LÍNEAS AMARILLAS EN LAS CALLES?

Estos son los tipos de línea, de acuerdo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

Línea doble continua: es el máximo nivel de restricción. Se encuentra al medio de la calzada o pista y prohíbe adelantar un vehículo e invadir el carril contrario.

Doble vías amarilla indica que no puedes pasarte de carril (Foto: MTC)

Línea continua: se encuentra al medio de la calzada y restringe el paso a otro carril.

se encuentra al medio de la calzada y restringe el paso a otro carril. Línea punteada: se ubica al medio de la calzada e indica la transición entre líneas continuas y/o segmentadas. Es más corta y ancha que la línea segmentada.

Línea punteada (Foto: MTC)

Línea segmentada (discontinua): está al medio de la calzada indica que está permitido el paso a otro carril, observando las medidas de seguridad vial.

Línea discontinua. Conoce el significado de las líneas amarillas de las pistas (Foto: MTC)

Línea de borde de calzada o superficie de rodadura: está prohibido el estacionamiento. Zona restringida o rígida.

Las líneas al borde de la calzada indica que no se puede estacionar (Foto: Municipalidad de Lima)

Líneas canalizadoras de tránsito: tienen por función conformar las islas canalizadoras del tránsito automotor en una intersección a nivel.

tienen por función conformar las islas canalizadoras del tránsito automotor en una intersección a nivel. Demarcación de no bloquear cruce en intersecciones: son un conjunto de líneas paralelas que forman una malla octogonal de color amarillo que se ubica en el medio de las intersecciones. Prohíben al conductor detener el vehículo en esa área de intersección.

Estas líneas en las intersecciones indican que el vehículos no pueden parar ahí (Foto: Municipalidad de Lima)

¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LAS LÍNEAS AMARILLAS?

Las líneas amarillas son importantes porque son parte esencial de la demarcación de las vías. Sirven para regular, canalizar el tránsito, indicar restricciones, advertir y guiar a los usuarios de la vía, por lo que constituyen un elemento indispensable para la operación vehicular y seguridad vial. Complementa los dispositivos de control del tránsito, como las señales verticales, semáforos y otros.

#SutranTeRecuerda | ❌ 🛣 🚚 🚗 Tres situaciones en las que NO debes adelantar tu vehículo si viajas en carreteras. Aplícalas y viaja seguro. pic.twitter.com/c5PjIsFXxF — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) February 16, 2021

¿QUÉ PUEDE OCURRIR SI LAS PERSONAS NO RESPETAN LAS LÍNEAS AMARILLAS?

Si las personas no respetan las líneas amarillas ponen en riesgo a los usuarios de la vía, tanto en zonas urbanas como en carreteras. Y es que no obedecer su función puede significar la ocurrencia de accidentes de tránsito de gravedad, especialmente en los casos de invadir carriles contrarios a altas velocidades o no advertir restricciones, objetos fijos, demarcación elevada, etc. El incumplimiento de estas señalizaciones, además, conlleva a la aplicación de multas establecidas en el reglamento nacional de tránsito.

¿CUÁL ES LA MULTA POR NO RESPETAR LAS LÍNEAS AMARILLAS?

Las multas por no respetar las líneas amarillas son las siguiente, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Tránsito.