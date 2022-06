El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que no encontrarán ninguna prueba de que haya robado al Estado, y que si llegan a encontrar alguna evidencia de este delito, será el primero en dar un paso al costado para someterse a la justicia.

“Han pasado diez meses en este Gobierno y se han venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido mano y ha robado a este país y hasta ahora no me encuentran. Y no lo van a encontrar porque mi padre me crio con las uñas cortadas en el marco de la honradez”, aseguró este sábado desde Palacio de Gobierno.

El mandatario brindó este discurso en un evento con dirigentes de ollas comunes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; la ministra Dina Boluarte, congresistas y otras autoridades involucradas en la reglamentación de la ley para otorgarle presupuesto a estas iniciativas ciudadanas.

Pedro Castillo negó haber robado un sol al Estado. (Canal N)

“Si alguna vez la autoridad a mí me demuestra que he robado un centavo, seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, indicó.

Castillo Terrones mencionó las reuniones que sostuvo durante su viaje a Estados Unidos para participar en la IX Cumbre de las Américas y resaltó su capacidad para trasladar las necesidades del pueblo peruano hacia otras autoridades y empresarios con la finalidad de atender la crisis alimentaria y la escasez de fertilizantes.

También saludó la labor de congresistas como Kira Alcarraz (Somos Perú), así como Ruth Luque y Sigrid Bazán (ex Juntos por el Perú), quienes estuvieron presentes y fueron promotoras de la ley de ollas comunes.

“Trabajando de la mano y trabajando con los equipos técnicos y con nuestros ministros, tenemos que sacudirnos de intereses mezquinos, de intereses personales y poner adelante a las organizaciones y al pueblo y gestar por la educación, por estos pueblos que necesitan agua, necesitan pistas, veredas, pero más allá, lo que necesitan es transparencia”, aseveró.