Morgan Quero, ministro de Educación, adelantó que el Poder Ejecutivo observaría la ley que permite el nombramiento automático docente. Esta norma fue aprobada por el Congreso esta semana, donde se rechazó una reconsideración de la parlamentaria Flor Pablo.

“Vamos a hacer una evaluación técnica. Como es un aspecto reciente de aprobación de las últimas horas, vamos a hacer la evaluación. Si es necesario observar, la haremos y se lo devolveremos al Congreso en su momento”, dijo.

El titular de la cartera dio a conocer que en los próximos días se revisará el tema e informó que están comprometidos en un pacto social con la educación junto a diferentes sectores.

Posible reelección de Dina Boluarte

Por otro lado, Morgan Quero aclaró que no se está promoviendo una reelección de Dina Boluarte como presidenta, sino que sus declaraciones fueron un llamado a la reflexión. Además, indicó que en el Gabinete, este es un tema cerrado.

“No estoy promoviendo eso, estoy haciendo una reflexión, la presidenta concluye su mandato el 28 de julio del 2026. Así es. Me sorprendió ante una reflexión que surgieran tantas voces para censurar una idea y eso no está bien”, explicó.





