La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, negó que se pueda considerar como idónea o conveniente el pedido de prisión preventiva y que se pueda vincular a su defendida con los presuntos actos de obstrucción que mencionó el fiscal José Domingo Pérez en la audiencia que se llevó a cabo hoy.

“Esta medida (de prisión preventiva) no es idónea y tampoco es necesaria porque no resulta indispensable para los fines del proceso perseguido”, aseguró la abogada ante el juez Víctor Zúñiga Urday.

“Desde el 29 de noviembre que está en libertad, Keiko Fujimori no ha huido, no se ha escapado. Ni su esposo ni sus hijas han salido del país a pesar de no tener ningún impedimento”, añadió.

Giulliana Loza también aseguró que no se puede considerar que haya “elementos de convicción” que demuestren una relación entre la lideresa de Fuerza Popular y el presunto amedrentamiento a testigos a través de abogados del estudio Arsenio Oré Guardia, una de las tesis del fiscal José Domingo Pérez para sustentar el pedido de prisión preventiva por 18 meses.

En esa línea, la abogada minimizó el encuentro que fue registrado por las cámaras de seguridad de la fiscalía entre uno de los abogados de Fuerza Popular, Juan Carlos Alarcón, y uno de los falsos aportantes que está declarando como testigo, Roberto Carlos Yumiyagui.

“Según el propio (testigo que declara), el señor Juan Carlos Alarcón no lo ha amenazado, coaccionado, no le ha dicho que no declare, que no venga, fúgate, firma esto o aquello. No. Más allá de eso, y aún en ese supuesto negado que no existe, ¿dónde está la señora Keiko Fujimori en todo eso?”, cuestionó Loza.

-Apeló al Tribunal Constitucional-

La defensora de la excandidata presidencial acusó al fiscal de basar su pedido de prisión preventiva en especulaciones, algo que el Tribunal Constitucional (TC) ha considerado como inconstitucional según la resolución que permitió la liberación de Fujimori Higuchi en noviembre del 2019.

“No hay elemento de convicción que tenga que ver con un sustento mínimo que tenga que ver con respecto al peligro de fuga ni al peligro de obstrucción. No se cumplen los dos presupuestos del Tribunal Constitucional, vinculación directa de Keiko Fujimori con actos de obstrucción ni corroboración de los supuestos dichos de los testigos en actos palpables”, aseguró.

Giulliana Loza también recurrió al fallo del TC para señalar que, según el fundamento de voto que emitió Carlos Ramos Núñez a favor de Keiko Fujimori, no se podía considerar que había elementos que pruebe obstrucción de la justicia hasta noviembre del 2019.

“No está César Hinostroza que está en un proceso de extradición [...] Pedro Chávarry ya no es fiscal de la Nación y tampoco hay Congreso, porque ha sido disuelto. ¿Dónde está el supuesto factor de obstrucción?”, manifestó.

-La versión de Pérez-

El fiscal José Domingo Perez, en su participación, señaló que Keiko Fujimori “rompió toda legalidad posible” y que existe una grave sospecha de que vuelva a hacerlo a través de abogados que coaccionen a testigos y falsos aportantes de Fuerza Popular.

“Keiko Fujimori rompió toda legalidad posible, no solo porque captó dinero de Odebrecht, sino porque está demostrado objetivamente que recibió millones de dólares en efectivo, en maletas, clandestinamente, no bancarizado. Está acreditado que obstruyó la averiguación de la verdad obstruyendo, amenazando, induciendo, coaccionando a testigos”, manifestó el fiscal durante la última audiencia sobre el pedido de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular.

Luego de dar por concluido el debate, el juez Víctor Zúñiga Urday anunció que emitirá su resolución en una audiencia el martes 28 de enero desde las 9 a.m.