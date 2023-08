El último 26 de julio, Alejandro Soto se convirtió en el nuevo presidente del Congreso con 77 votos a su favor. Como se recuerda, horas antes a la votación de la Mesa Directiva, el parlamentario rechazó las 55 investigaciones fiscales en su contra, las cuales datan desde junio del 2000 hasta diciembre de 2022.

Ante ello, Alejandro Soto rechazó tener denuncias en su contra, alguna investigación pendiente y aclaró que no fue sentenciado por casos de difamación: “Las medias verdades son peor que las mentiras. De ninguna manera me sentenciaron por difamación. Eso no ha sucedido”.

Cuarto Poder emitió un informe, en el que se muestran conversaciones de WhatsApp de trabajadores abonando mensualmente un monto como parte de una cuota “voluntaria” y, quien sería la encargada de recibir estos aportes, sería Phenélope Contreras Cabezas, trabajadora de despacho de Alejandro Soto.

Ahora, según informó el Ministerio, la Fiscalía dio inicio con las diligencias preliminares en contra del presidente del Congreso de la República, ya que la Procuraduría General del Estado las solicitó.

Ante la moción de censura que impulsa el congresista Roberto Sánchez, de la bancada Cambio Democrático - Juntos por el Perú, contra Alejandro Soto, las bancadas han expresado su posición.

Los parlamentarios dieron a conocer qué opinan frente al caso, algunos a favor de su retiro y otros en contra. Los primeros, porque el presidente del Parlamento no debería tener antecedentes de ese tipo, y, los segundos, porque las acusaciones en su contra no fueron probadas.