Director del penal de Barbadillo será retirado por contratación de su hija en el Congreso. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
Director del penal de Barbadillo será retirado por contratación de su hija en el Congreso. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
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Redacción Gestión
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La decisión se conoció después de revelarse que su hija, Yulissa Lucero Chujutalli, fue contratada en el despacho de la diputada Azucena Isla, de Juntos por el Perú.

“De todas maneras, porque quien tiene la responsabilidad de dirigir la seguridad de un penal no puede estar mediatizado por una contratación de su propia hija por parte de gente vinculada al grupo político de quien custodia”, dijo el ministro en declaraciones a El Comercio.

Explicó que esa medida requiere un procedimiento interno del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras que el cambio de director debe realizarse de inmediato.

Álvarez afirmó que esto dificultó identificar posibles vínculos con políticos o empresarios.

Familiares de funcionarios del INPE en el Congreso

Por su parte, el INPE anunció que removerá inmediatamente de sus cargos al personal de Barbadillo involucrado en la contrataciones.

A través de un comunicado, la institución indicó que la decisión responde a la gravedad de los hechos presentados en un reportaje dominical, por lo que se busca garantizar el control y el adecuado funcionamiento del establecimiento.

Asimismo, la entidad también anunció que adoptará las acciones administrativas y legales correspondientes, conforme a sus competencias y a la normativa vigente.

“Ningún vínculo personal, interés particular o relación externa puede estar por encima de la función pública ni comprometer la seguridad y el orden penitenciario”, precisó la institución.

fueron contratados en el Congreso en despachos parlamentarios vinculados a Juntos por el Perú.

Según una investigación de Cuarto Poder, fueron tres contrataciones en el Congreso vinculadas con personal que custodió a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo.

La hija del funcionario penitenciario fue contratada en el despacho de Azucena Isla, de Juntos por el Perú, según reveló un reportaje. El INPE también anunció la remoción del personal involucrado. Foto: Cuarto Poder
La hija del funcionario penitenciario fue contratada en el despacho de Azucena Isla, de Juntos por el Perú, según reveló un reportaje. El INPE también anunció la remoción del personal involucrado. Foto: Cuarto Poder

Pedidos desde el Congreso

La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, solicitó al presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, información sobre las contrataciones del personal en el Parlamento tras el reportaje de Cuarto Poder sobre la contratación, por parte de Juntos por el Perú, de familiares de agentes del INPE encargados de custodiar a Pedro Castillo.

La parlamentaria pidió un informe sobre los controles aplicados en las contrataciones señaladas. Solicitó, además, precisar si se verificaron los perfiles profesionales, los posibles vínculos familiares o personales y la presentación de las declaraciones juradas exigidas.

También solicitó información sobre las investigaciones administrativas iniciadas, las unidades responsables y las medidas adoptadas. Asimismo, pidió detallar las normas y los mecanismos vigentes para prevenir conflictos de interés en las contrataciones del Congreso.

Finalmente, Rocha pidió evaluar el fortalecimiento de los controles internos para garantizar contrataciones transparentes y personal idóneo. Además, pidió que los informes y las decisiones de la Mesa Directiva sean comunicados a su despacho a la brevedad.

Por otro lado, el diputado Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, solicitó la suspensión del vínculo laboral de un trabajador de su bancada tras la emisión del reportaje sobre contrataciones de familiares de agentes del INPE.

“Como vocero de la bancada de Juntos por el Perú en la Cámara de diputados, he solicitado la suspensión inmediata del vínculo laboral de un trabajador de la bancada, tras la denuncia pública que cuestiona su contratación”, indicó a través de su cuenta en la red social X.

Sin embargo, el legislador no reveló la identidad del trabajador cuya suspensión pidió ni aclaró si las autoridades administrativas competentes ya habían aplicado la medida.

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