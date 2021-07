El abogado penalista Carlos Caro cuestionó a la jueza Judy Baldeón por rechazar, el último miércoles, el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía contra 20 de los 30 integrantes de ´Los Dinámicos del Centro´, presunta organización criminal integrada por dirigentes y militantes de Perú Libre, agrupación política con la que Pedro Castillo está cerca de asumir la presidencia.

“La jueza ha distorsionado el concepto de la prisión preventiva. Para mí este caso es de los más claros que hay y hay buenos elementos de convicción presentados por la Fiscalía que simplemente por voluntad propia o por alguna presión, la jueza no ha querido dar prisión preventiva”, indicó.

Subrayó que los investigados “han sido pillados con dinero en efectivo”, y se les ha incautado celulares con pruebas que demostrarían que son una organización criminal. “Además, el peligro procesal se demuestra cuando ellos se enteran con anticipación que hay una resolución de detención preliminar y allanamiento e interponen un hábeas corpus. Estos elementos son suficientes para una prisión preventiva”, explicó.

En esa línea, recalcó que en el material presentado por la fiscal Bonny Bauitista, se aprecia que ´Los Dinámicos del Centro´ tienen una acción concertada para cometer delitos en el tráfico de los brevetes en Junín “y eso es más que suficiente para una prisión preventiva”.

Para el penalista, el que la jueza haya rechazado la prisión preventiva en la judicatura de Junín es un argumento sólido para que este caso que envuelve a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y dirigentes de Perú Libre sea trasladado a Lima para ser investigado y resuelto por instancias nacionales debido a su relevancia.

“Tendría que ir a una Fiscalía supraprovincial anticorrupción o una Fiscalía de Crimen Organizado. Eso es lo que tendría que pasar y ser visto por un fiscal como Jorge Chávez Cotrina y luego por un juez de la Corte Superior Nacional. Ya ha pasado en varios casos como el del expresidente Martín Vizcarra, que en Moquegua siempre le archivaban investigaciones y luego se lo dieron a fiscal Juárez del equipo Lava Jato. Lo mismo con los exgobernadores Gregorio Santos y César Álvarez”, enfatizó Caro.

Fundamentarán apelación

Para la ex procuradora Katherine Ampuero, hoy la fiscal Bonny Bautista estaría fundamentando la apelación contra la decisión de la jueza Judy Baldeón, quien declaró infundado el pedido de prisión preventiva. Audiencia que se vería la próxima semana.

“La Sala de Apelaciones no puede señalar una fecha y hora de la audiencia mientras no reciba el cuaderno de apelación que está en manos de la jueza Baldeón, que es la que ha emitido la resolución judicial. Esperemos que lo haga con prontitud y que no dilate la entrega del cuaderno de apelación y la programación de la Sala. Esperemos que sea la próxima semana”, indicó.

Ampuero – al igual que Caro- sostiene que la fiscal a cargo de la investigación presentó suficientes elementos como interceptaciones telefónicas y conversaciones de WhatsApp, que demuestran que ´Los Dinámicos del Centro´ tendrían los comportamientos de una organización criminal y sus integrantes ameritaban prisión preventiva por el peligro procesal evidenciado con la fuga de alguno de los investigados.

Asimismo, recalcó que al pasar a la Fiscalía de lavado de activos a cargo del magistrado Rafael Vela Barba, este caso podría llegar a la cúpula partidaria de Perú Libre, liderada por el ex gobernador sentenciado por corrupción, Vladimir Cerrón, como ha ocurrido en otras agrupaciones políticas como Fuerza Popular y el Partido Nacionalista.

La ex procuradora afirmó que esta investigación traerá muchas sorpresas y se podría encontrar la ruta del dinero con el que se financió la campaña presidencial de Perú Libre.

De acuerdo a la tesis de la Fiscalía, la presunta organización criminal ´Los Dinámicos del Centro´ opera desde el 2012 en el gobierno regional de Junín y es liderada por la dirigencia de Perú Libre, entre ellos Cerrón, para obtener millonarias sumas de dinero con el cobro de cupos a funcionarios de la región y el tráfico de licencias de conducir. Según el Ministerio Público, parte de este dinero habría financiado la campaña presidencial de Castillo.