La legisladora de Avanza País, Patricia Chirinos, cuestionó la actuación del ministro de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Julio Demartini, y consideró que debe ser censurado, tras descartar que pretenda blindarlo.

“Se le dio una oportunidad (a Julio Demartini). Esto ya no debe suceder porque son temas repetitivos (...) Debemos ir por una censura ya no se le puede perdonar”, señaló en el programa Cuentas Claras de Canal N.

En torno a los rumores de posibles cambios en el Gabinete de Ministros, la congresista dijo que “las voladas dicen que recién en la quincena de diciembre harán los cambios ministeriales”. Sin embargo dijo que en realidad “Ya es insostenible la situación de la señora Boluarte”.

En esa línea, indicó reiteró que ya cuenta con 20 de los 87 votos que se requiere para aprobar la propuesta de destitución de la mandataria, pero evitó dar los nombres de los parlamentarios.

“Todo el Perú sabe que es incapaz, no hay un solo peruano que la apoye, tiene 3 % de aprobación. Hoy el 97 % de empresarios que han estado en CADE no la aprueban. No la quiere nadie”, insistió.

De otro lado, Chirinos no descartó la posibilidad de ser candidata a la Cámara de Diputados o al Senado en las próximas elecciones generales del 2026.

Indicó que aún debe evaluarlo, pues sus hijos que viven en el extranjero, le piden que ya deje la vida política. “Estoy entre diputación y Senado, pero también escucho a mis hijos que me dicen mamá basta, ya tiene 20 años en esto, ¿qué más ya? Lo estoy dudando”, acotó.

