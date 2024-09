El estado de salud del expresidente Alberto Fujimori se ha complicado y es considerado delicado. Su médico de cabecera, Alejandro Aguinaga, manifestó que debido a la situación de Fujimori Fujimori se ha restringido las visitas.

“Está luchando”, señaló, al ser consultado sobre el estado de salud, del expresidente.

El pasado jueves, Fujimori fue visto saliendo de una clínica en Miraflores, acompañado de su hija Keiko Fujimori, después de someterse a un chequeo médico.

Fujimori, de 86 años, ha completado recientemente sus sesiones de radioterapia y se encontraba en una fase de evaluación de los resultados.

El exmandatario se encuentra en el domicilio de Keiko Fujimori, hasta donde han llegado congresistas de Fuerza Popular y otros allegados.

Por su parte, la excongresista Luisa María Cuculiza detalló que hace cinco días visitó al expresidente y se encontraba bien de salud.

“Para mí es una sorpresa enorme, espero que se recupere”, expresó.

Será candidato presidencial

El julio último Keiko Fujimori anunció que su padre ya decidió postular a las elecciones generales 2026. “ Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial” , señaló escuetamente a través de las redes sociales.

Keiko Fujimori manifestó anteriormente que si su padre postula a la presidencia, ella no formaría parte de la fórmula presidencial.

“La ley lo permite, pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza. (¿Si Alberto Keiko Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha?) No. Yo creo que dejaría que sea mi padre el que lidere esa plancha presidencial”, aseveró.

Sostuvo que Fuerza Popular y el fujimorismo no es un partido nuevo. “Fuerza Popular es un partido sólido. Tenemos 30 años de representación ininterrumpida en el Parlamento, con experiencia de Gobierno y política”, indicó.

Además, Keiko Fujimori enfatizó que su padre va a hacer política hasta el último día de su vida.

“Nadie en el país tiene más experiencia y conocimiento de nuestro país que Alberto Fujimori. Creo que en la situación en la que estamos atravesando, en la que se necesita medidas drásticas para recuperar la seguridad ciudadana, gestos de confianza para recuperar los crecimientos económicos, yo sí creo que Alberto Fujimori puede darle eso al país”, apuntó.