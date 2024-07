Hace tan solo unos días la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que le gustaría ver a su padre Alberto Fujimori como el candidato presidencial de cara a las elecciones 2026.

“A mí me gustaría que él sea el candidato presidencial”, dijo Fujimori,tras señalar que su padre ganaría si se lanza a la Presidencia.

Hoy la lideresa de Fuerza Popular anunció que su padre ya decidió postular a las elecciones generales 2026. “Mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial”, señaló escuetamente a través de las redes sociales.

¿Qué papel tendrá Keiko Fujimori?

Keiko Fujimori manifestó anteriormente que si su padre postula a la presidencia, ella no formaría parte de la fórmula presidencial.

“La ley lo permite, pero yo no me inclino por una fórmula de esa naturaleza. (¿Si Alberto Keiko Fujimori fuera el candidato de Fuerza Popular, Keiko Fujimori no estaría en la plancha?) No. Yo creo que dejaría que sea mi padre el que lidere esa plancha presidencial”, aseveró.

Sostuvo que Fuerza Popular y el fujimorismo no es un partido nuevo. “Fuerza Popular es un partido sólido. Tenemos 30 años de representación ininterrumpida en el Parlamento, con experiencia de Gobierno y política”, indicó.

Además, Keiko Fujimori enfatizó que su padre va a hacer política hasta el último día de su vida.

“Nadie en el país tiene más experiencia y conocimiento de nuestro país que Alberto Fujimori. Creo que en la situación en la que estamos atravesando, en la que se necesita medidas drásticas para recuperar la seguridad ciudadana, gestos de confianza para recuperar los crecimientos económicos, yo sí creo que Alberto Fujimori puede darle eso al país”, apuntó.