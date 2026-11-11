La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso este miércoles el cierre preventivo del bypass Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo, luego de que el paso a desnivel volviera a presentar un aniego debido a las lloviznas registradas en Lima.

La comuna capitalina informó, a través de sus redes sociales, que la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) vienen trabajando de manera coordinada para rehabilitar esta infraestructura vial.

“Personal de EMAPE se encuentra en la zona realizando la limpieza y el drenaje”, señaló la Municipalidad de Lima al informar sobre las acciones desplegadas tras el reciente aniego.

Asimismo, indicó que el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se encuentra al tanto de la situación registrada en el intercambio vial y realiza seguimiento a las labores ejecutadas por EMAPE y la Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres.

Aniego afecta tránsito en Lima Sur

El baipás Nueva Esperanza ha registrado aniegos durante los últimos días debido a las lloviznas que vienen afectando Lima Sur, en el marco del Fenómeno El Niño.

En la víspera, de acuerdo con RPP, el agua había bloqueado el tránsito en ambos sentidos del paso a desnivel. Ante esta situación, los vehículos tuvieron que desplazarse por vías auxiliares de la avenida 26 de Noviembre.