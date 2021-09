La Asociación de Exportadores (Adex) señaló que desde el 2018 junto con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) impulsan el proyecto ‘Fortalecimiento de capacidades técnico-productivas en el cultivo de maracuyá’, a fin de desarrollar una limpieza genética, rescatar la variedad perdida e identificar otras nuevas.

En esa labor, se instalaron el año pasado en Barranca, Chimbote y Olmos tres parcelas demostrativas de variedades de diferentes regiones, en las cuales se observaron resultados favorables: alto nivel de brix o dulzor (entre 13 y 17 grados), color amarillo intenso y una pulpa de hasta casi 85 gramos.

Cabe destacar que los envíos de maracuyá entre enero y julio del 2021 sumaron US$ 35 millones 643 mil, presentando un crecimiento de 27% respecto al mismo periodo el año anterior (US$ 28 millones 171 mil) y superando el monto de la prepandemia (US$ 32 millones 334 mil en el 2019), reportó la Gerencia de Agroexportaciones de ADEX.

Los dos principales mercados de la maracuyá fueron Países Bajos (US$ 18 millones 541 mil) con un alza de 16% y EE.UU. (US$ 7 millones 110 mil) con un incremento de 93.5%.

También destacaron por su posición en el ranking Chile (US$ 2 millones 805 mil), Puerto Rico (US$ 1 millón 863 mil) y Francia (US$ 755 mil 950). Completan el top ten Canadá (US$ 744 mil 305), España (US$ 697 mil 760), Australia (US$ 559 mil 711), República Dominicana (US$ 375 mil 704) y Bélgica (US$ 342 mil 962).

Países Bajos fue el país que más demandó maracuyá del Perú. Algunas de las presentaciones despachadas son jugos, fresco, congelado y concentrado.

Cadena de maracuyá

La Asociación de Exportadores informó además que sigue trabajando para fortalecer las capacidades de todos los integrantes de la cadena de la maracuyá y lograr no solo una fruta que responda a las necesidades de la industria de jugos y concentrados, sino de productores y empresas con acceso a capacitación, tecnología y nuevos mercados.

El vocero de la Mesa de Trabajo de Frutas para la Industria de Adex, Renzo Gómez Moreno, señaló que en un esfuerzo conjunto entre el Estado y el sector privado se busca incidir en los actores de la cadena. “Nuestro país cumple con altos parámetros de calidad reconocidos en el mundo y tenemos que mantenernos en esa línea”, dijo.

Durante su ponencia ‘Fortalecimiento de la cadena productiva de maracuyá en Perú’ en la feria online Expo Chile Agrícola comentó que otro aspecto esencial es tener una estrategia de promoción comercial, para lo cual una de las instituciones aliadas es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

Se debe recordar que el gremio organizó dos congresos internacionales en los cuales se abordaron temas vinculados a la inocuidad, prácticas de poda, fertilización y manejo fitosanitario, evaluación de suelos, entre otros, expuestos por especialistas peruanos y extranjeros, con el fin de capacitar a los integrantes de su cadena.

Uno de los mayores problemas es el ingreso de otras variedades procedentes de Colombia y Brasil, con características menores a la Criolla producida en Perú, que resalta por su buen grado de dulzor, muy valorado y demandado por la industria de jugos y concentrados.