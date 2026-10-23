A nivel nacional, las contrataciones mediante los Catálogos Electrónicos superaron los S/ 1,065 millones en los primeros nueve meses del año, a través de más de 75,000 órdenes de compra. Foto: Perú Compras - Andina.
A nivel nacional, las contrataciones mediante los Catálogos Electrónicos superaron los S/ 1,065 millones en los primeros nueve meses del año, a través de más de 75,000 órdenes de compra. Foto: Perú Compras - Andina.
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Redacción Gestión
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por S/ 91.44 millones a través de los Catálogos Electrónicos de Perú Compras entre enero y setiembre de este año, lo que ubicó a la región en el segundo lugar del ranking nacional, informó la Central de Compras Públicas, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

¿Qué productos concentraron compras en Cusco?

con S/ 18.06 millones. Le siguieron los bienes para usos diversos, con S/ 15.31 millones, y las computadoras de escritorio, con S/ 9.88 millones.

En tanto, las adquisiciones de consumibles sumaron S/ 6.54 millones durante los primeros nueve meses del año.

Contrataciones públicas superaron los S/ 1,065 millones

A nivel nacional, las entidades públicas realizaron contrataciones por más de S/ 1,065 millones mediante los Catálogos Electrónicos de Perú Compras entre enero y setiembre de 2026.

Las operaciones se concretaron a través de 75,321 órdenes de compra, con la participación de 1,770 entidades públicas y 1,280 proveedores.

Por monto contratado, las computadoras de escritorio encabezaron la lista de categorías con mayor demanda, con S/ 208.92 millones.

En segundo lugar se ubicó el servicio de emisión de boletos aéreos nacionales, con S/ 140.09 millones, seguido de los consumibles para impresión, como tóneres y tintas, que alcanzaron los S/ 111.58 millones.

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