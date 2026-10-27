De los resultados de estas acciones se podrán establecer las responsabilidades. (Foto: El Comercio)
De los resultados de estas acciones se podrán establecer las responsabilidades. (Foto: El Comercio)
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Redacción Gestión
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Este martes 27 de octubre se registra un incendio en el jirón Andahuaylas 775, dentro de una vivienda ubicada en el Barrio Chino, uno de los puntos comerciales más concurridos del Centro Histórico de Lima.

De acuerdo con los Bomberos Voluntarios del Perú, se desplegaron 8 unidades para combatir el fuego.

Desde la Municipalidad de Lima informaron que el incendio es de código 2, y el fuego se propagó desde el quinto piso de una vivienda del Jr. Andahuaylas, en el Cercado de Lima.

Evacuacion de viviendas en Jr. Andahuaylas tras incendio en el Barrio Chino. Foto: MML
Evacuacion de viviendas en Jr. Andahuaylas tras incendio en el Barrio Chino. Foto: MML

Se designó a un grupo de intervención rápida para evacuar a vecinos y complementar las labores de combate de los bomberos.

“Estas acciones se realizan en el marco del Plan Navidad Segura, impulsado por el alcalde Renzo Reggiardo”, añadieron.

Incendio en el Barrio Chino comenzó a las 11:46 am de este martes 27 de octubre. Foto: Captura /MML
Incendio en el Barrio Chino comenzó a las 11:46 am de este martes 27 de octubre. Foto: Captura /MML

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