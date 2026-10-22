La Corte Suprema emitió una quinta resolución casatoria mediante la figura de la “motivación en serie”, esta vez para resolver recursos relacionados con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), en el marco del Decreto Ley 25981.

La decisión fue adoptada por la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria y, a diferencia de las cuatro resoluciones anteriores, que se centraron en la calificación de los recursos, esta ingresó al análisis de fondo para determinar si correspondía declararlos fundados o infundados, según las causales admitidas.

Cabe señalar que esta sala suprema la preside el juez Aldo Figueroa Navarro y la integran César Proaño Cueva, Omar Toledo Toribio y las juezas Diana Rodríguez Chávez y Liliana Dávila Broncano.

El juez supremo César Proaño Cueva explicó que la ‘motivación en serie’ permite extender los efectos de una decisión a otros procesos que presentan pretensiones y fundamentos jurídicos similares.

“De esta manera la motivación y los efectos de la decisión se extienden a otros recursos con estas características de conexidad”, subrayó el juez supremo.

¿Cómo funciona la motivación en serie?

El procedimiento empieza con la selección y precalificación de expedientes que presentan características similares.

“Por ejemplo, ingresan mil expedientes, se hace la selección de trescientos a cuatrocientos expedientes para la aplicación con motivación en serie y los otros se tramitan como casos ordinarios”, explicó Karen Rojas, relatora de la sala.

La funcionaria agregó que, tras la aprobación del primer filtro por parte de la presidencia de la sala, los expedientes se distribuyen entre los magistrados.

Luego, se identifican las causales admitidas y se elabora un marco de fundamentos jurídicos que sirve de base para resolver los casos.

Como siguiente paso, se emite la resolución considera la corte superior de procedencia, las causales por las que se declaró procedente cada recurso y la concordancia de los fundamentos con la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema.

Finalmente, el documento se firma y se notifica a las partes procesales.

La Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria aplicó este mecanismo a recursos de casación vinculados al Decreto Ley 25981, en una nueva etapa que incluye el análisis de fondo de los casos. Foto: Poder Judicial

Más de 2,500 recursos en evaluación

Desde marzo de este año, la Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria realiza sesiones mensuales para aplicar este mecanismo.

El tribunal proyecta definir la situación de más de 2,500 recursos antes de que termine el 2026.

Proaño Cueva señaló que esta práctica contribuye a reducir la carga procesal y a uniformizar los criterios judiciales. Asimismo, indicó que la sala ya superó las 10,600 resoluciones emitidas durante el año pasado.

DATO

La aplicación de la motivación en serie se sustenta en el protocolo «Gestión procesal de la motivación en serie», aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial mediante la Resolución Administrativa N.º 000339-2025-CE-PJ.

Este instrumento permite aplicar una misma fundamentación jurídica a expedientes análogos sin vulnerar el debido proceso.

El artículo 141 de la Constitución establece que corresponde a la Corte Suprema resolver en casación o en última instancia, en los casos previstos por ley.