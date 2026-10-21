El juez Juan Varillas había dictado en “tiempo récord” una medida cautelar mediante la cual ordenó la suspensión provisional de la transferencia, sostiene el Grupo El Comercio. (Foto: GEC).
El juez Juan Varillas había dictado en “tiempo récord” una medida cautelar mediante la cual ordenó la suspensión provisional de la transferencia, sostiene el Grupo El Comercio. (Foto: GEC).
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Redacción Gestión
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El informó que el dejó sin efecto la medida cautelar que impedía avanzar con el proceso de compraventa de acciones de la compañía. Para revocar la medida, el juez determinó que no se cumplían los requisitos para su otorgamiento y que esta resultaba, según la propia resolución, excesiva.

Como se recuerda, el juez Juan Varillas dictó en “tiempo récord” una medida cautelar mediante la cual ordenó la suspensión provisional de la transferencia de un paquete accionario correspondiente al 62.9464142% de la compañía.

“Las irregularidades en el otorgamiento de dicha medida motivaron que la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial lo suspendiera por un plazo de seis meses”, refirió el

La medida cautelar impedía avanzar con el proceso de compraventa de acciones de Grupo El Comercio.
La medida cautelar impedía avanzar con el proceso de compraventa de acciones de Grupo El Comercio.

Recursos de oposición

Frente a la resolución de medida cautelar, las partes afectadas formularon recursos de oposición, que fueron resueltos por el nuevo juez a cargo del Séptimo Juzgado Civil y Comercial de Lima. Esta decisión permitirá que la operación de transferencia de las acciones continúe su curso.

Sin perjuicio del levantamiento de la medida cautelar, el procedimiento arbitral en el que se discute la controversia relacionada con la compraventa de acciones continuará su curso regular.

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