La Academia de la Magistratura (AMAG) invitó a los abogados que aspiran a ser jueces y fiscales a participar en el examen de admisión al 31.º Programa de Formación de Aspirantes (PROFA). La convocatoria ofrece una oportunidad de preparación para quienes buscan orientar su trayectoria profesional al servicio de la justicia.

El presidente de la AMAG, Víctor Chanduví, explicó que el examen se adelantó para evitar dificultades de traslado ante posibles inundaciones por el fenómeno El Niño. “Hemos creído conveniente adelantar el examen de admisión al PROFA para noviembre, a fin de que los abogados puedan postular a este programa con normalidad”, señaló.

Chanduví destacó, además, las ventajas del programa para acceder a la magistratura: “El PROFA no solo los prepara para ejercer el cargo de manera inmediata en cuanto son nombrados, sino que también les otorga una bonificación de puntaje cuando concursan ante la Junta Nacional de Justicia”, afirmó.

El concurso ofrece 120 vacantes. Las clases iniciarán en abril de 2027, durarán aproximadamente ocho meses y serán 100% virtuales, con docentes especializados y sesiones en vivo, de modo que se podrá estudiar desde cualquier punto del país sin necesidad de viajar. La propuesta académica combina cursos, talleres y materiales actualizados sobre los temas de mayor relevancia jurídica.

La evaluación presencial se realizará el 22 de noviembre en Lima, Arequipa y Lambayeque. El plazo para realizar el pago de inscripción culmina el 26 de octubre. Foto: GEC

Para efectuar el pago, primero se debe generar un código en el portal institucional. El abono mediante págalo.pe podrá realizarse hasta el viernes 23 de octubre y en ventanillas del Banco de la Nación, hasta el lunes 26. El registro en línea cerrará el jueves 29 de octubre de 2026, sin ampliación de plazo.

El dato:

No es necesario trabajar en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público para postular. También pueden participar abogados independientes que cumplan la edad y la experiencia profesional exigidas para el cargo al que aspiran.