La Autoridad Nacional del Agua (ANA), organismo adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), emitió una alerta dirigida a la ciudadanía, empresas y proveedores nacionales ante la circulación de documentos falsos que utilizan de manera fraudulenta su nombre, logotipo e identidad institucional.

Estas comunicaciones apócrifas simulan procesos de contratación pública con el objetivo de generar confianza entre potenciales víctimas y lograr beneficios indebidos.

Frente a esta situación, la ANA aclaró que no viene realizando ningún proceso de contratación ni emitiendo documentos relacionados con las comunicaciones detectadas.

En esa línea, exhortó a las personas naturales y jurídicas a mantenerse alerta, abstenerse de realizar cualquier tipo de pago y evitar proporcionar información personal, financiera o empresarial ante solicitudes de procedencia sospechosa.

Como parte de las acciones legales correspondientes, la institución formalizó la denuncia ante la Policía Nacional del Perú para que se inicien las investigaciones pertinentes que permitan identificar y sancionar a los responsables de este delito de suplantación de identidad.

Autoridad Nacional del Agua recomendó que antes de entregar documentación, facilitar datos sensibles o efectuar cualquier depósito, se verifique la autenticidad de la comunicación ingresando a los canales oficiales de la ANA. (Foto: ANA)

“La ANA reitera su rechazo enérgico a estas prácticas delictivas y recuerda que toda comunicación oficial, convocatoria o procedimiento administrativo se realiza exclusivamente a través de sus canales formales, los cuales pueden ser verificados en su portal institucional”, señaló a través de un comunicado.

Recomendó que antes de entregar documentación, facilitar datos sensibles o efectuar cualquier depósito, se verifique la autenticidad de la comunicación ingresando a los canales oficiales de la Autoridad Nacional del Agua.