Condominios: ¿es legal prohibir el ingreso de personas extranjeras?

El temor al contagio por coronavirus viene generando diversos conflictos en las normas de convivencia en los condominios, conformados ya sea por uno o más edificios con departamentos.

En algunos condominios la Junta de Propietarios o delegados han acordado prohibir el ingreso de ciudadanos extranjeros o de cualquier persona que no resida en el condominio, aún así estas sean familiares de alguno de los propietarios, ¿esto es legal?

Al respecto, el abogado Miguel Cavero, especialista en derecho inmobiliario, refiere que este tipo de acuerdos sí está permitido, ya que se enmarca en el decreto de emergencia emitido por el Gobierno, el cual prohíbe la movilidad de las personas (salvo casos excepcionales).

Precisó que si bien no se puede prohibir el ingreso al domicilio, sí se puede restringir el acceso al edificio o condominio, logrando con ello similares resultados.

“Los condominios son propiedad privada y el reglamento sí puede tener este tipo de restricciones”, señaló Cavero, director de la consultora Inmobilex.

Lo mismo ocurre en caso se prohíba alquilar viviendas durante el periodo de cuarentena. “También se puede acordar ello, pues de lo contrario se promovería el ingreso de terceros, poniendo en riesgo de contagio a los demás propietarios”, anotó Cavero.

El especialista refiere que si bien el procedimiento formal señala que todo condominio debe tener una junta de propietarios y reglamento inscrito en registros públicos, si ello aún no ha ocurrido no implica que los acuerdos tomados no sean válidos.

¿Expulsar a los contagiados?

En los condominios también se han reportado casos de propietarios en aislamiento debido a que han sido diagnosticados con coronavirus.

No obstante, estos han recibido cartas notariales a nombre del resto de vecinos del condominio exigiéndoles que cumplan la cuarentena en otro lugar, fuera del condominio.

Sobre ello, Cavero refiere que en estos casos la exigencia se aleja del marco legal. “A nadie le pueden impedir pasar su cuarentena en su propiedad. No hay norma que prohíba eso”, subrayó.

Agregó que el panorama sería distinto si el Gobierno emite un nuevo decreto donde dispone que todos los contagiados vayan a pasar la cuarentena en determinado lugar, por ejemplo la Villa Panamericana. Pero ello no ha ocurrido, pues allí solo irán los casos que requieran de tratamiento médico.

Por otro lado, Cavero advirtió que una vez acabada la cuarentena el costo de mantenimiento en los condominios podría elevarse debido a que los trabajadores de limpieza, seguridad, entre otros, deberán contar con mascarillas y guantes descartables.

Asimismo, la morosidad en el pago de mantenimiento podría elevarse, por el impacto económico que tendrá la cuarentena en muchas personas.