EL presidente de la ADFP, Óscar Romero, se refirió a la detención preliminar que fue aplicada al presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, y señaló que no tiene dudas de que pertenece a una organización criminal que se ha enquistado en el poder de la máxima entidad del fútbol peruano.

El dirigente sostuvo que esta organización criminal lleva mucho tiempo operando en la FPF. Asimismo, comentó, en el programa Cuentas Claras de Canal N, que todo este trabajo para erradicar la corrupción beneficia al hincha y a las personas que quieren “ver el fútbol como era antes”.

Romero denuncia ser víctima de amenazas de muerte

Además, denunció que viene siendo víctima de amenazas a sus familiares. “Voy a pedir garantías para mi vida y para la de mi familia, ya que las llamadas se han efectuado a mis hijos, amenazándolos con que están preparando un grupo del norte y otro de San Juan de Lurigancho”, expresó Romero.

Por otra parte, el presidente de la ADFP dio detalles de la relación que tuvo con Agustín Lozano: “No es verdad que me odiaba. Antes de que lo denunciara, me reuní con él para conversar sobre el problema de los estatutos y los clubes. Lozano me dijo que esa era parte de mi opinión y él estaba muy seguro de la protección de su equipo de abogados”, comentó.

Finalmente, Óscar Romero agradeció al sistema de justicia, al Ministerio Público y la tercera fiscalía de crimen organizado por el trabajo que vienen realizando en el caso ‘Los Galácticos’. Además, señaló que a partir de ahora comienza el “cambio verdadero en el fútbol”.

