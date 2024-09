Apurímac cuenta con ocho proyectos en cartera, con una inversión de US$ 12,017 millones, así lo informó el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem) .

Entre estos proyectos se encuentran Chalcobamba Fase 1 (US$ 130 millones), Trapiche (US$ 1,038 millones), Los Chancas (US$ 2,600 millones), Antilla (US$ 250 millones), Cotabambas (US$ 1,486 millones), Haquira (US$ 1,860 millones), Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones) y Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones).

Cabe destacar, que la región ha visto un aumento en la transferencia de recursos generados por la minería. En 2015, Apurímac recibió más de S/13 millones, cifra que creció en más de S/496 millones en 2023, y alcanzó los S/275 millones en el primer semestre de 2024. Solo en concepto de canon, la región recibió más de S/158 millones, así lo dieron conocer durante el Jueves Minero, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

De acuerdo con el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas, para junio de 2024, Apurímac ocupaba el noveno puesto entre los departamentos con mayor empleo en el sector minero, con un total de 13,626 puestos de trabajo.

Apurímac ya no es la región más pobre

Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE) , destacó la transformación económica de la región de Apurímac desde la llegada del proyecto minero Las Bambas en 2012.

Según Gallardo, mientras que en 2012 tanto Cajamarca como Apurímac eran las regiones más pobres del Perú, Apurímac ha experimentado una reducción significativa en los niveles de pobreza , pasando del primer lugar en pobreza al puesto 16 en 2023.

“En 2012, Cajamarca y Apurímac eran las regiones más pobres del Perú, mientras que en Cajamarca se producían protestas, en Apurímac iniciaba Las Bambas. Para el 2023, Apurímac ocupa el puesto 16. La región ha reducido su pobreza a la mitad, mientras que Cajamarca solo ha reducido su pobreza en un 10% desde entonces”, afirmó Gallardo durante el Jueves Minero, organizado por el IIMP.

