Director de Finanzas e Inversiones de MAPFRE Perú

En tiempos donde todo parece incierto la organización se convierte en la clave del éxito. La pandemia que enfrenta el mundo ha cambiado la vida de todas las personas de manera drástica y para siempre. Priorizar la salud y/o la economía sigue siendo un debate para los mandatarios de distintos países. La economía se ha contraído, el desempleo ha aumentado y la resiliencia es un factor determinante para continuar en pie.

El manejo de nuestro dinero juega un rol protagónico en nuestro éxito futuro. Medir detalladamente los ingresos, ajustar los gastos o ahorrar son acciones que muchos toman al evaluar sus finanzas personales en una situación donde el empleo puede no estar seguro. Por eso es esencial conocer nuestros flujos de ingresos esperados y a partir de ellos predecir el futuro.

En primer lugar, es importante hacer un presupuesto personal. Se debe detallar los ingresos, estos deben incluir todas las fuentes, por ejemplo, si es trabajador dependiente va a tener un ingreso fijo en unos meses y en otros podrá tener un poco más de dinero por la gratificación. Si es independiente deberá predecir cuáles serán sus ganancias por mes. En segundo lugar, deberá listar sus egresos, los cuales serán fijos (como la pensión escolar o la cuota de un préstamo hipotecario) y variables (como la adquisición de un par de zapatos, un perfume o una torta). De forma organizada, deberá predecir sus ingresos netos mensuales (le restas el gasto al ingreso cada mes) por si tiene un excedente sepa usarlo beneficiosamente y también saber si nos va faltar en algún mes.

Si logra quedarse en positivo a fin de mes, lo deseable es usar ese dinero, por ejemplo, para pagar una deuda y así evita pagar intereses. Cuando las tasas son altas, finalmente un producto o un servicio le puede costar el doble o triple, pero al fraccionar la compra uno no se da cuenta. Ir al banco y solicitar bajar las tasas de interés mediante un pago adelantado, es una opción muy recomendable.

Hay quienes prefieren invertir sus ahorros, así sean pocos es mejor apostar por ellos y generar rentabilidad en vez de guardar el dinero debajo del colchón. Muchas personas apuestan por los depósitos a plazo fijo. Pero hay otras opciones como los fondos mutuos que pueden brindarle mejores tasas. De esta manera, se puede invertir el dinero de forma segura. Pero hay que apostar por lo que conocemos. Durante el último año, con mucho esfuerzo y dinero han nacido emprendimientos, pero no todos han tenido éxito, pues no se trata sólo de tener una idea sino de planificarse, organizar y predecir las finanzas para no acabar perdiéndolo todo.

La pandemia puede enseñarnos a priorizar nuestras finanzas personales, recuerde que debe hacer un presupuesto, controlar sus gastos, pagar sus deudas e invertir de forma segura. Cuatro consejos importantes que deben enraizarse en nosotros sobre todo en estos tiempos complejos.