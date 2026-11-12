El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) finalmente estableció que un alcalde elegido para el período 2023-2026 no puede volver a ocupar de inmediato la alcaldía de la misma jurisdicción por haber postulado como primer regidor. La decisión respeta la prohibición constitucional de reelección inmediata. Pero llegó después de las elecciones del 4 de octubre, cuando los ciudadanos ya habían votado.

La controversia era conocida desde mucho antes. El 4 de septiembre, el pleno del JNE confirmó las candidaturas a primeros regidores de Rafael López Aliaga, en Lima, y Eduardo Bless, en San Miguel, pero dejó abierta la cuestión de si podían asumir nuevamente como alcaldes. El 7 de septiembre, catorce organizaciones políticas solicitaron una respuesta vinculante sobre la entrega de credenciales. Además, el propio presidente del JNE informó que 153 alcaldes postulaban como primeros regidores en todo el país. Pese a conocer la magnitud del problema, el organismo no fijó un criterio definitivo antes de los comicios.

En Lima, la situación fue especialmente notoria. Tras la renuncia del candidato a alcalde de Renovación Popular, López Aliaga, inscrito como primer regidor, participó en el debate municipal organizado por el propio JNE. También hubo cuestionamientos a la propaganda que lo presentaba como candidato a la alcaldía. Su participación en el debate no equivalía a una habilitación para ejercer el cargo, pero tampoco resolvía ante los electores la incertidumbre existente.

El problema excedía Lima. Jurados electorales especiales adoptaron decisiones diferentes ante casos semejantes. En San Juan Bautista, Ica, se impidió proclamar alcalde al primer regidor que ya había ejercido ese cargo. En otros municipios hubo proclamaciones que el JNE tuvo que revisar. El pleno recién fijó el criterio general mediante una resolución fechada el 2 de noviembre.

El JNE debió resolver esta controversia antes de las elecciones. Conocía el problema, recibió advertencias y sabía que afectaba a numerosos municipios. Sin embargo, dejó que los ciudadanos votaran sin certeza sobre quiénes podrían asumir las alcaldías. En Lima, incluso permitió que López Aliaga participara en el debate mientras persistía la duda. Su decisión tardía no corrige esa grave omisión. El pleno debe explicar su demora y asumir responsabilidades.