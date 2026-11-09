RECURSOS PARA EL 2027. El jueves pasado, la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso aprobó el dictamen de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2027. El monto no ha variado respecto del proyecto de ley respectivo que el Ejecutivo presentó a fines de agosto. Serán S/ 266,506 millones, tanto en gastos como en ingresos, aunque este último componente no suele ser tomado en cuenta, en especial por congresistas, gobernadores y alcaldes que creen que el dinero es maná que cae del cielo. Respecto del presupuesto inicial de este año, se trata de un incremento en términos nominales de 3.5%, pero en términos reales será una disminución, pues se proyecta que el 2026 cerrará con una inflación superior al 4%.

El lunes, la mencionada comisión aprobó los dictámenes de las otras leyes que conforman el paquete presupuestario: Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público. Por tanto, los dictámenes de las tres normas están listos para ser debatidos en el pleno del Congreso. El plazo para su aprobación vence el 30 de este mes. Habría que pensar que la oposición, dispuesta a obstruir y darle largas a las iniciativas del Ejecutivo, comience a exigir más gastos corrientes y mayor inversión pública para votar a favor. Sin embargo, en este caso no se podrá prolongar la aprobación del Presupuesto más allá del plazo, pues por mandato constitucional, si el Congreso no remite al Ejecutivo la autógrafa de la ley hasta ese día, esta será promulgada por decreto legislativo.

Lo que no podría descartarse es que se introduzcan en las normas presupuestarias disposiciones de “contrabando”. Por ejemplo, en las aprobadas para este año, el anterior Congreso suspendió los controles que Fonafe ejerce en el presupuesto de EsSalud y relajó los requisitos para que los municipios utilicen responsablemente los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún). ¿Se podrá evitar presiones, oficialistas y de oposición, para introducir ese tipo de disposiciones?

Hay otra incógnita que correspondería resolver al MEF. Ni los montos ni los supuestos del proyecto de Presupuesto Público 2027 estarían tomando en cuenta los anuncios realizados el 22 de octubre por el titular del MEF, Elmer Cuba, y la presidenta Keiko Fujimori: los S/ 18,000 millones del ‘paquete contracíclico’ y el aumento del déficit fiscal de 1.4% a 2.4% del PBI para el próximo año. El 30 de octubre, el MEF publicó una guía de orientación al ciudadano del proyecto de Presupuesto 2027, que indica que “el marco macrofiscal vigente establece una reducción gradual del déficit fiscal”, cuya meta para el 2027 será 1.4% del PBI.