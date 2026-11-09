“Ni los montos ni los supuestos del Presupuesto Público 2027 estarían tomando en cuenta el ‘paquete contracíclico’”. (Foto: GEC)
“Ni los montos ni los supuestos del Presupuesto Público 2027 estarían tomando en cuenta el ‘paquete contracíclico’”. (Foto: GEC)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
Redacción Gestión

RECURSOS PARA EL 2027. . El monto no ha variado respecto del proyecto de ley respectivo que el Ejecutivo presentó a fines de agosto. Serán S/ 266,506 millones, tanto en gastos como en ingresos, aunque este último componente no suele ser tomado en cuenta, en especial por congresistas, gobernadores y alcaldes que creen que el dinero es maná que cae del cielo. Respecto del presupuesto inicial de este año, se trata de un incremento en términos nominales de 3.5%, pero en términos reales será una disminución, pues se proyecta que el 2026 cerrará con una inflación superior al 4%.

El lunes, la mencionada comisión aprobó los dictámenes de las otras leyes que conforman el paquete presupuestario: Equilibrio Financiero y Endeudamiento del Sector Público. Por tanto, los dictámenes de las tres normas están listos para ser debatidos en el pleno del Congreso. El plazo para su aprobación vence el 30 de este mes. Habría que pensar que la oposición, dispuesta a obstruir y darle largas a las iniciativas del Ejecutivo, comience a exigir más gastos corrientes y mayor inversión pública para votar a favor. Sin embargo, en este caso no se podrá prolongar la aprobación del Presupuesto más allá del plazo, pues por mandato constitucional, si el Congreso no remite al Ejecutivo la autógrafa de la ley hasta ese día, esta será promulgada por decreto legislativo.

Lo que no podría descartarse es que se introduzcan en las normas presupuestarias disposiciones de “contrabando”. Por ejemplo, en las aprobadas para este año, el anterior Congreso suspendió los controles que Fonafe ejerce en el presupuesto de EsSalud y relajó los requisitos para que los municipios utilicen responsablemente los recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomún). ¿Se podrá evitar presiones, oficialistas y de oposición, para introducir ese tipo de disposiciones?

Hay otra incógnita que correspondería resolver al MEF. El 30 de octubre, el MEF publicó una guía de orientación al ciudadano del proyecto de Presupuesto 2027, que indica que “el marco macrofiscal vigente establece una reducción gradual del déficit fiscal”, cuya meta para el 2027 será 1.4% del PBI.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.