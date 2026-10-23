El dato que pasó desapercibido en la presentación de la “Política Fiscal Contracíclica”, que estuvo a cargo del titular del MEF, Elmer Cuba, y la presidenta Keiko Fujimori, es que los S/ 18,000 millones del paquete de gasto adicional implicarán la modificación de las reglas fiscales, aunque la mandataria solo mencionó la más conocida: la meta de déficit fiscal, que el próximo año equivaldrá a 2.4% del PBI, un punto porcentual (pp) por encima de la meta original. También será mayor que la original durante el periodo 2028-2030, hasta reducirse gradualmente a 1% del PBI el 2031.

Según explicó Cuba, el paquete buscará contrarrestar “vientos contractivos” en tres frentes: la intensificación del Fenómeno de El Niño (FEN), el aumento de precios de combustibles por la guerra en Medio Oriente y las mayores tasas de interés internacionales. Un máximo de S/ 2,500 millones se destinará, vía transferencias directas de dinero (“bonos”) a familias vulnerables ante el riesgo del FEN y la inflación, así como subsidios por S/ 500 millones a transportistas afectados por el encarecimiento de combustibles. Asimismo, S/ 2,000 irán a mantenimiento de infraestructura pública, S/ 6,000 millones para infraestructura educativa y S/ 7,000 millones para culminar obras. También habrá medidas de flexibilización tributaria y financiera para empresas golpeadas por el FEN, como en pesca y textiles.

Es un plan ambicioso pero que enfrentará obstáculos. Uno es la identificación de los beneficiarios de los bonos. Cuba respondió que tras la pandemia se aprendió a focalizar mejor. Habrá que esperar que el Midis proporcione detalles acerca de esa mejora. Respecto de las empresas, dijo que el Produce cuenta con data censal de las afectadas.

Otras dificultades requerirán manejo político. Por ejemplo, en enero asumirán nuevas autoridades subnacionales (algunas no tan nuevas) y se sabe, por experiencias previas, que no destacan por su gestión presupuestaria. Así que el Gobierno nacional tendrá que hacerse cargo de tareas que, en teoría, son responsabilidad de gobernadores y alcaldes. El otro obstáculo es el Congreso, pues habrá que adicionar el monto del paquete contracíclico a los proyectos de ley de Presupuesto Público y de Endeudamiento del Sector Público del 2027. El hecho de que la Comisión Bicameral de Presupuesto aprobó esta semana, sin modificar el monto, el crédito suplementario por S/ 8,228 millones planteado por el MEF (para el presupuesto de este año), sería una señal de que no habría complicaciones para modificar el presupuesto del 2027, aunque con los legisladores nunca se sabe.