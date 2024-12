El martes, las acciones de Elektra caían un 16% a 230 pesos en Ciudad de México, extendiendo la caída del 71% del día anterior. Elektra cotizaba a 944.95 pesos en julio cuando Salinas provocó una suspensión de las operaciones, alegando ser víctima de un posible fraude.

Sus abogados afirmaron que un acreedor había utilizado las acciones de la empresa para financiar un préstamo de US$ 110 millones y que más tarde descubrió que la mayoría de las acciones habían sido vendidas, lo que hizo bajar el precio. El resto, dicen, se lo quedó el acreedor, que ha negado haber cometido alguna irregularidad.

Tras un mes sin cotizar, Elektra fue expulsada del índice de referencia del país, lo que ahora ejerce presión sobre los títulos, ya que los fondos cotizados en bolsa gestionados por BlackRock Inc y The Vanguard Group tienen que vender.

Elektra había intentado impedir que se reanudaran las operaciones, alegando que ello podría causar “daños irreparables”. El lunes, la empresa reiteró sus solicitudes y añadió que cualquiera que operara con las acciones podría ser considerado responsable y que existía un “alto riesgo de que se realizaran transacciones con acciones introducidas en el mercado de forma indebida”.

Elektra cae a su nivel más bajo en 17 años

La caída del lunes hizo que Salinas saliera de la lista de los 500 más ricos del mundo. Su participación de aproximadamente el 75% en Elektra ahora vale unos US$ 1,900 millones, menos que los US$ 7,600 millones del viernes. Eso se traduce en un patrimonio neto de US$ 4,700 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

“Ustedes son unos verdaderos idiotas”, escribió Salinas el lunes en X en respuesta a las publicaciones sobre la caída de su riqueza. “Este año rompimos récord de ganancias. ¿Cómo la ve? Ustedes no entienden que NOSOTROS decidimos salir de la BMV y nada más. En un año, vemos cómo nos fue”.

Impuestos

El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a los tribunales que resolvieran una serie de casos sobre reclamaciones del gobierno de que Grupo Elektra debe miles de millones en impuestos.

México alega que cuatro empresas controladas por Salinas adeudan unos 63,000 millones de pesos (US$ 3,100 millones) en impuestos y la Corte Suprema del país se dispone a revisar las impugnaciones finales en varias de esas reclamaciones. Salinas ha dicho que el gobierno está intentando injustamente gravar a sus empresas dos veces.