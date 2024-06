La empresa, con sede en Montevideo, planea vender acciones por hasta 100 millones de unidades indexadas, o UI, (US$ 15.4 millones) del 26 al 27 de junio, la cantidad máxima permitida bajo las nuevas normas. Los fondos se invertirán en empresas tecnológicas locales.

La venta de acciones y una serie de emisiones de bonos se producen dos años después de que las autoridades eliminaran la necesidad de que las empresas obtengan calificaciones crediticias y suavizaran los requisitos de divulgación financiera cuando recurran a los mercados de capitales en virtud de normas de emisión simplificadas.

Desde principios de mayo, el banco central ha aprobado dos operaciones de bonos por US$ 8.5 millones y el primer bono de crowdfunding, o financiamiento colectivo, de Uruguay por US$ 1 millón en virtud de una otra normativa.

“Le pusimos un ticket muy bajo para atraer al inversionista: US$ 1,000″, indicó Gabriel Genta, gestor de cartera de la firma de corretaje Gletir, que está comprando acciones en nombre de clientes. “Le dimos mucha difusión. Confiamos que va a ser una emisión exitosa”.

Las normas simplificadas se suman al esfuerzo de Uruguay durante décadas por profundizar los mercados de capitales en un país considerado por mucho tiempo un refugio seguro para las inversiones en Sudamérica. Algunos de los multimillonarios más importantes de la región consideran a Montevideo su hogar, mientras que los ricos locales y extranjeros gestionaron más de US$ 37,000 millones de Uruguay el año pasado.

La empresa constructora Ebital S.A. fue la primera en acudir a los mercados bajo las nuevas normas el mes pasado, con la venta de US$ 6.5 millones en bonos a cinco años. Kefordy S.A., la filial local del distribuidor latinoamericano de electrónica de consumo Latamly Group, tiene previsto vender hasta US$ 2 millones en bonos a 3.5 años en julio.

“Soy optimista que estas emisiones deberían dar lugar a otras emisiones y crecer, siempre y cuando no surja nada que dinamite la confianza”, indicó Jerónimo Nin del gestor de patrimonios local Nobilis.

El crowdfunding ofrece otra forma de captar fondos, pero las emisiones individuales tienen un límite de alrededor de US$ 1.5 millones. La empresa de servicios virtuales de portería y seguridad para edificios Foxsys lanzó la semana pasada un bono a cinco años por US$ 1 millón en Crowder Plataforma de Financiamiento Colectivo, que ya ha levantado más de US$ 140,000 antes de su cierre el 19 de agosto.

“Actualmente estamos trabajando en otras dos ofertas”, señaló en una entrevista Guillermo Rodríguez, cofundador y director ejecutivo de Crowder. “Esperamos que estén en línea dentro de 30 días”.

