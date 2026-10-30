Un universo de 39 millones de votantes latinos clave en las elecciones de Estados Unidos. (Ryan MURPHY / AFP)
Un universo de 39 millones de votantes latinos clave en las elecciones de Estados Unidos. (Ryan MURPHY / AFP)
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Redacción Gestión
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, al alcanzar en 2026 un récord de casi 39 millones de potenciales votantes.

y el protagonismo del debate migratorio en las campañas reflejan su creciente relevancia electoral.

Los latinos son el grupo poblacional que más ha crecido en los últimos 20 años en el electorado estadounidense, tras pasar de representar el 9 % de los votantes en 2006 al 16 % este año,

Ese crecimiento sostenido desde 2022 pone de relieve un hecho clave: los latinos son ya el segundo mayor grupo de electores en Estados Unidos, solo por detrás del electorado blanco (61 %).

El universo de votantes latinos estimado para estos comicios no solo es predominantemente joven, sino que está compuesto en mayor proporción por nacidos en Estados Unidos.

registrado en 2018 al 60 % en 2022, mientras que en ese mismo periodo la votación hispana por el Partido Republicano aumentó del 29 % al 39 %.

Los cerca de 39 millones de latinos habilitados para votar conforman el electorado más joven frente a otros grupos demográficos del país. Con una edad promedio de 39 años, tres de cada diez votantes hispanos (30 %) tienen entre 18 y 29 años, mientras que en términos de género la distribución se sitúa en un 51 % de mujeres y un 49 % de hombres.

mientras en estados con fuerte dinamismo político como Colorado, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Illinois, Rhode Island, Utah y Oregon, los electores de origen hispano superan ya el 10 %, de acuerdo con los datos de Pew.

El apoyo al presidente entre los latinos que votaron por Trump en 2024 ha bajado, con apenas un 57 % que aprueba su desempeño al frente de la Casa Blanca, mientras en febrero de 2025 era del 93 %.

Esta tendencia incide en que un 51 % de los electores latinos prevén votar por candidatos demócratas a la Cámara Baja en noviembre, frente a un 24 % que planea apoyar a los republicanos. El cambio de postura coincide, según el análisis de Pew, con el 70 % del electorado hispano que considera que las políticas de la actual Administración han sido perjudiciales para su comunidad.

Elaborado con información de EFE.

El universo de votantes latinos estimado para estos comicios no solo es predominantemente joven, sino que está compuesto en mayor proporción por nacidos en Estados Unidos. Foto: EFE/Sarah Yenesel
El universo de votantes latinos estimado para estos comicios no solo es predominantemente joven, sino que está compuesto en mayor proporción por nacidos en Estados Unidos. Foto: EFE/Sarah Yenesel

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