Un año es mucho tiempo en el mercado europeo de los bonos bancarios.

Banco Santander SA lo demostró el jueves cuando registró una demanda de más de 10,000 millones de euros (US$ 11,000 millones) en una emisión de CoCos, su primera en cualquier moneda desde que sacudió los mercados al no amortizar un bono similar en su primera ventana el año pasado. El atractivo de los altos cupones en un entorno de bajo rendimiento en Europa probablemente también animó a los compradores de bonos a pasar por alto las semanas de confusión que sufrieron a principios del 2019.

"El mercado es famoso por tener una memoria a corto plazo, y este es otro ejemplo", dijo Eoin Walsh, gerente de cartera de Twentyfour Asset Management, que no compró deuda en la emisión del jueves. No se ha "penalizado al banco en exceso por no amortizar ese bono", dijo.

El banco valoró la deuda de 1,500 millones de euros a 4,375%, frente a un cupón de 5,481% del bono más antiguo, al beneficiarse de una caída en los costos de endeudamiento desde el drama del bono no amortizado. La entidad también evitó repetir la incertidumbre prolongada del año pasado, y las quejas de los inversores, emitiendo un aviso de amortización anticipado para los Cocos más antiguos junto con la venta del jueves.

“Santander hizo un esfuerzo para mejorar su comunicación con los inversores”, según Michael Huenseler, gestor de cartera de Assenagon Asset Management SA, una firma que administra activos por 28,000 millones de euros. No compró bonos nuevos, que cotizaban a 102 al inicio de la jornada del viernes.

El banco amortizará el bono más antiguo AT1 de 1,500 millones de euros el 12 de marzo e hizo el anuncio mucho antes de la fecha límite. Esa postura contrasta con la del año pasado, cuando muchos inversores esperaban una amortización hasta el último momento, en parte debido a una emisión en dólares AT1 anterior. La desición de no amortizar el bono chocó con la costumbre de los mercados. La incertidumbre sobre las fechas de amortización también complica las valoraciones de los bonos.

El banco dijo el jueves en un comunicado enviado por correo electrónico que, al decidir sobre las amortizaciones, tenía la obligación de evaluar la economía y equilibrar los intereses de todos los inversores. El año pasado hizo comentarios idénticos cuando no llevó a cabo la amortización del bono AT1.

Una recuperación generalizada de la deuda ha reducido el coste de la emisión de CoCos cerca de mínimos históricos. Los rendimientos en monedas mixtas están en 3.9%, según el índice Bloomberg Barclays, en consonancia con los de enero del 2018 cuando alcanzaron un récord de 3.8%.

No obstante, la prima ajustada del nuevo bono plantea riesgos de una nueva ausencia de amortización en el futuro, según Walsh de TwentyFour. Esto se debe a que cualquier aumento en los costos de préstamos puede tentar al banco a mantener el bono en circulación, en lugar de seguir la tradición y vender un reemplazo cerca de la fecha de amortización del 2026.

“Si el mercado se mantiene ajustado, debería negociarse bastante bien”, dijo Walsh. “Pero en el momento en que haya una ola de ventas en el mercado, se negociará a perpetuidad”.