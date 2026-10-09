Un terremoto de magnitud 7.6 sacudió Panamá este viernes y provocó el colapso de algunos edificios en el centro del país, además de pánico en la capital de rascacielos, sin que se reporten víctimas hasta ahora.

“Fue horrible, algo que no habíamos vivido. Mi hija quedó atrapada en el colegio. Gracias a Dios estamos bien”, aseguró a la AFP Juana Alveo, de 38 años y quien trabaja de cajera en un almacén en Penonomé, 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

El sismo se registró a las 12H56 locales (17H56 GMT) con epicentro a 10 km de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, en la zona del centro sur del país, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

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“El desastre que estamos enfrentando es grande”, afirmó el presidente José Raúl Mulino, al llegar a una de las zonas afectadas.

Hay carreteras “totalmente colapsadas”, agregó el mandatario, aunque no especificó si hay víctimas.

El ministro de Salud, Fernando Boyd, señaló que las provincias con más daños son Coclé, Los Santos y Herrera.

La localidad de Tonosí, en Los Santos, está incomunicada. “Estamos tratando de ver cómo se hace para llegar por aire, porque por tierra no se puede”, afirmó Boyd.

Esta imagen muestra un edificio derrumbado y vehículos dañados tras un terremoto de magnitud 7.6 que sacudió el país, en Penonomé, Panamá, el 9 de octubre de 2026.

Tonosí está ubicada a unos 350 kilómetros al suroeste de la capital.

Otra localidad afectada es Penonomé, en Coclé, donde se derrumbó parte de un hotel y de algunas iglesias, según imágenes de medios locales.

“Estoy en estos momentos en shock y no he podido comunicarme con mi familia”, dijo a la AFP Luis Poveda, trabajador de una fábrica en Santiago de Veraguas, centro del país.

Captura de video del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, visitando a los pacientes del hospital Aquilino Tejeira este viernes, luego de que fueran evacuados por un terremoto de magnitud 7.6 que sacudió el sureste de Panamá. EFE/ Bienvenido Velasco

Ariel Apolayo, educador de 46 años, describió el sismo como una “locura”. “Pensamos que era suave, pero después se sintió más fuerte, más fuerte y más fuerte. Como se movían los carros”, relató.

“Todos salimos corriendo afuera del edificio, las líneas eléctricas (estaban) moviéndose y todo el personal (salió) afuera”, contó a la AFP Arnulfo Santos, otro empleado de una empresa de fabricación de harina en Santiago.

Las autoridades del canal de Panamá anunciaron que la vía, por donde pasa el 5% del comercio marítimo internacional, opera con “normalidad”, aunque equipos especializados revisan sus instalaciones.

El aeropuerto de Tocumen, un importante centro de conexión aérea de América Latina, cerró temporalmente y varios vuelos están siendo desviados a otras terminales aéreas.

El alcalde de Pedasí (centro sur), Miguel Batista, aseguró que un edificio colapsó en su localidad, un puente tuvo daños estructurales y se interrumpió el fluido eléctrico.

Pánico

El terremoto, sentido por alrededor de un minuto, sacudió Ciudad de Panamá, donde miles de personas salieron de los edificios presas del miedo, constató la AFP.

“Sentí miedo porque el movimiento fue muy fuerte y largo. Se movieron objetos de gran peso como cómodas, la cama y todos los objetos de la cocina y los animales estaban muy alterados”, afirmó a la AFP Salomón Andión, de 46 años, tras bajar por segunda vez de su edificio de 15 pisos por las réplicas.

El USGS revisó a 7.7 la magnitud del terremoto, tras una primera estimación de 8 y una segunda de 7.6.

Los sismos en la capital son inusuales y ocurren principalmente en la occidental provincia de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica.

El terremoto se sintió en todo el país e incluso en la vecina Costa Rica. Según Néstor Luqué, director del Instituto de Geociencia de la Universidad de Panamá, se han registrado más de 90 réplicas, incluso de 6 grados.

El movimiento telúrico motivó una alerta de tsunami en el Pacífico oriental, según el USGS, pero luego fue desactivada.

Los presidentes de Colombia, Abelardo de la Espriella; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo; y otros gobiernos se solidarizaron con Panamá y se declararon dispuestos a enviar ayuda de ser necesaria.