La Policía Nacional de España inició una investigación por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife, ocurrido este martes en un hospital de Santa Cruz de Tenerife. El caso se encuentra bajo supervisión judicial, según confirmaron fuentes policiales a la agencia EFE.

El deportista, de 30 años, permanecía internado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, luego de sufrir un fuerte impacto del arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante los últimos minutos del encuentro disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

De acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, cuando una muerte se produce por causas no naturales, ya sea por accidente u otras circunstancias, corresponde iniciar de oficio una investigación judicial para esclarecer lo ocurrido.

Fiscalía ve complicado un proceso penal

Sin embargo, el fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, consideró que sería difícil que el fallecimiento derive en un proceso penal contra el guardameta. En declaraciones a EFE, explicó que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que las lesiones producidas durante la práctica deportiva no suelen ser punibles , salvo que se trate de una agresión fuera de una situación propia del juego.

El representante del Ministerio Público señaló que primero deberá revisarse el acta arbitral y, posteriormente, el pronunciamiento del Comité de Disciplina Deportiva. Entre los aspectos que deberán evaluarse figura si la acción fue considerada juego peligroso o muy peligroso y si existió intención de causar daño.

Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, falleció a los 30 años tras permanecer hospitalizado por el impacto sufrido durante un partido frente al Andorra. Foto: EFE.

En caso de que los familiares del futbolista no estén conformes con las conclusiones, podrían presentar una denuncia por una presunta agresión con resultado de muerte. No obstante, el fiscal consideró que una eventual calificación difícilmente superaría la de homicidio por imprudencia menos grave, al no existir necesariamente intención de provocar el fallecimiento.

Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) también se pronunció sobre el caso y sostuvo que la justicia ordinaria puede intervenir. El sindicato considera que correspondería evaluar si existió una conducta imprudente, aunque tampoco descarta que el hecho termine siendo considerado un lance propio del partido.

¿Qué sanción podría recibir el arquero del Andorra?

En el ámbito deportivo, Jesús Owono podría afrontar una suspensión de hasta 12 partidos por la acción que provocó su expulsión durante el encuentro entre Tenerife y Andorra , correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, segunda división del fútbol español.

La sanción dependerá de la evaluación del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que podría aplicar el artículo 102 de su reglamento, referido a las conductas violentas contra un adversario.

“Producirse de manera violenta con un/a adversario/a, con ocasión del juego, originando consecuencias dañosas o lesivas que sean consideradas como graves, por su propia naturaleza o por la inactividad que pudieran determinar, y siempre que no constituya falta de mayor entidad, se sancionará con suspensión de cuatro a doce partidos”, dice el artículo.

Con información de EFE.